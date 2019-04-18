Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó'

Hậu trường 18/04/2019 11:00

Lời khuyên của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 về việc có nên lấy chồng sớm hay không nhận được sự quan tâm của nhiều chị em.

Ở tuổi 32, Hoa hậu Ngô Phương Lan sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 6 năm kết hôn với chồng ngoại quốc, chân dài sinh năm 1987 vừa hạ sinh con đầu lòng.

Sau vài tháng ở cữ, mới đây Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 vừa chia sẻ hình ảnh bận rộn với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa. Dù chăm con vô cùng vất vả, nhưng có thể thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cô khi lên chức mẹ.

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó' - Ảnh 1
Dù bận rộn hơn sau khi có con và không có nhiều thời gian dành cho bản thân nhưng cô hạnh phúc vì điều này - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng dành lời khuyên hữu ích cho nhiều chị em về việc có nên lấy chồng sớm hay không.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, bà mẹ một con cho rằng phụ nữ hãy tận hưởng cuộc sống độc thân, làm mọi điều mình thích, ngoài 30 lấy chồng vẫn chưa muộn: "Lấy chồng sớm làm chi. Ngồi nói chuyện về ăn ốc, ăn chè đâu ngon, tự dưng chuyển sang chủ đề phụ nữ 30 có phải lấy chồng có con không thì quá muộn không. Mình bảo em là không, em cứ sống, cứ chơi và trải nghiệm đi, nếu thực sự muốn lập gia đình thì 33-35 hay thậm chí sau đó rồi cũng không sao. Gia đình dần dần cũng không còn gây áp lực như xưa, mà nếu có thì mình tự lập tài chính cũng tự chủ được cuộc sống của mình.

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó' - Ảnh 2
Trong suốt quá trình mang thai, cô luôn giấu kín mọi thông tin về việc bầu bí của mình - Ảnh: FBNV

Chuyện vợ chồng con cái nhiều khi cũng là cái duyên, miễn cưỡng thì lại là đi ngược với tự nhiên, không hay. Bản thân mình lấy chồng ở tuổi 26 không phải là muộn, và dù yêu chồng, yêu con, nhưng đôi khi mình còn cảm thấy đã lập gia đình quá sớm. Có những khi mình cảm thấy chưa đủ chín chắn, vẫn muốn về ôm ba mẹ và ăn vạ. Và dù đã được đi nhiều và có những trải nghiệm không bao giờ nghĩ mình có may mắn để có, nhưng là người thì có lòng tham mà, vẫn còn có rất nhiều điều mình muốn được làm".

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó' - Ảnh 3
Ngô Phương Lan có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nàng hậu có gia thế khủng này cũng chia sẻ về cách nuôi dạy con của mình: "Về sau này mình sẽ khuyên con rằng cứ sống đã đi rồi mới lập gia đình. Thậm chí không cần có con vì thế giới này đã qua đông người rồi. Sau này nếu thích nuôi con và có đầy đủ điều kiện thì hãy tính nhận con nuôi hoặc tài trợ để nuôi những đứa trẻ không có gia đình. Và một khi có con rồi thì hãy thực sự công tâm với nuôi dạy nó, như vậy sẽ không mấy thời gian làm gì cho mình nữa, như mẹ đang ngồi một tay bơm sữa, tay kia cho con bú nè".

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó' - Ảnh 4

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó' - Ảnh 5
Ngô Phương Lan nhận được sự đồng tình của nhiều chị em - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Ngô Phương Lan hạ sinh con đầu lòng vào tháng 2/2019. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, cô quyết định giấu kín diện mạo em bé, tránh sự soi mói của cộng đồng mạng.

Sinh con sau nỗi đau sảy thai, tâm sự của Hoa hậu Ngô Phương Lan khiến nhiều chị em đồng cảm

Sinh con sau nỗi đau sảy thai, tâm sự của Hoa hậu Ngô Phương Lan khiến nhiều chị em đồng cảm

Sau khi sinh con đầu lòng, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Ngô Phương Lan trải lòng về giai đoạn bầu bí.

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