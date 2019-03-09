Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây

Hậu trường 09/03/2019 13:12

Sau 6 năm "về chung nhà" với chồng Tây, Hoa hậu Ngô Phương Lan hạnh phúc khi vừa hạ sinh con đầu lòng.

Tối 8/3, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi đăng tải hình ảnh bàn tay trẻ em nắm chặt ngón tay của người lớn và ghi ngày 20/2/2019, sau đó tag tên ông xã. Ngoài ra, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 còn kèm chú thích: "Món quà lớn nhất".

Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây - Ảnh 1
Ngô Phương Lan hạ sinh con đầu lòng với chồng Tây vào ngày 20/2 vừa qua - Ảnh: FBNV
Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây - Ảnh 2
Sau 6 năm kết hôn, cặp đôi mới cho ra đời 'trái ngọt' đầu tiên của mình - Ảnh: Internet

Được biết, mỹ nhân họ Ngô hạ sinh con đầu lòng vào ngày 20/2 vừa qua. Tuy nhiên, cô đợi đến ngày Quốc tế Phụ nữ mới công khai khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trước đó, nàng hậu chưa từng tiết lộ chuyện mình mang thai với công chúng dù vẫn sử dụng mạng xã hội đều đặn.

Dưới bài viết, chân dài này nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước. Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đan Lê, Thụy Vân, Thúy Hằng… để lại bình luận chung vui với Ngô Phương Lan sau nỗi đau sảy thai vào năm 2016.

Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây - Ảnh 3

Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây - Ảnh 4
Người hâm mộ và nhiều sao Việt chúc mừng Ngô Phương Lan - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội và từng ghi dấu ấn với công chúng khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cuối năm 2013, cô kết hôn với ông xã người Anh Loz Whitaker sau thời gian tìm hiểu. Vào năm 2016, chân dài này từng mang thai nhưng đã bị sảy khi vừa được 4 tháng khiến vợ chồng cô và gia đình vô cùng đau buồn.

Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, Ngô Phương Lan thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình' bên cạnh ông xã - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì từng trải qua nỗi đau mất con nên lần mang thai này, Ngô Phương Lan đã quyết định giấu kín. Cô hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt. Mỹ nhân sinh năm 1987 tập trung toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai đợi đến khi con khỏe mạnh ra đời mới báo tin vui cho mọi người.

Sau thời gian sang Mỹ sinh con, Thân Thuý Hà hạnh phúc hội ngộ con trai ngày ngày 8/3

Sau thời gian sang Mỹ sinh con, Thân Thuý Hà hạnh phúc hội ngộ con trai ngày ngày 8/3

Thân Thuý Hà khẳng định cô là "người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này" khi được hội ngộ con trai và bên cạnh con gái mới sinh trong ngày 8/3.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Phương Lan sinh con đầu lòng Hoa hậu Ngô Phương Lan

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 26 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 39 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42