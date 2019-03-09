Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây

Sau 6 năm "về chung nhà" với chồng Tây, Hoa hậu Ngô Phương Lan hạnh phúc khi vừa hạ sinh con đầu lòng.
- Á hậu Tú Anh gây sốc khi trả lời câu hỏi bao giờ sinh con lần hai?
- Hoa hậu Phạm Hương lần đầu khoe eo thon sau nghi án sinh con
Tối 8/3, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi đăng tải hình ảnh bàn tay trẻ em nắm chặt ngón tay của người lớn và ghi ngày 20/2/2019, sau đó tag tên ông xã. Ngoài ra, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 còn kèm chú thích: "Món quà lớn nhất".
Được biết, mỹ nhân họ Ngô hạ sinh con đầu lòng vào ngày 20/2 vừa qua. Tuy nhiên, cô đợi đến ngày Quốc tế Phụ nữ mới công khai khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trước đó, nàng hậu chưa từng tiết lộ chuyện mình mang thai với công chúng dù vẫn sử dụng mạng xã hội đều đặn.
Dưới bài viết, chân dài này nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước. Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đan Lê, Thụy Vân, Thúy Hằng… để lại bình luận chung vui với Ngô Phương Lan sau nỗi đau sảy thai vào năm 2016.
Hoa hậu Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội và từng ghi dấu ấn với công chúng khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cuối năm 2013, cô kết hôn với ông xã người Anh Loz Whitaker sau thời gian tìm hiểu. Vào năm 2016, chân dài này từng mang thai nhưng đã bị sảy khi vừa được 4 tháng khiến vợ chồng cô và gia đình vô cùng đau buồn.
Có lẽ vì từng trải qua nỗi đau mất con nên lần mang thai này, Ngô Phương Lan đã quyết định giấu kín. Cô hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt. Mỹ nhân sinh năm 1987 tập trung toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai đợi đến khi con khỏe mạnh ra đời mới báo tin vui cho mọi người.