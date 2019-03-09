Sau nỗi đau bị sảy thai, Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa sinh con đầu lòng với chồng Tây

Tối 8/3, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi đăng tải hình ảnh bàn tay trẻ em nắm chặt ngón tay của người lớn và ghi ngày 20/2/2019, sau đó tag tên ông xã. Ngoài ra, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 còn kèm chú thích: "Món quà lớn nhất".

Ngô Phương Lan hạ sinh con đầu lòng với chồng Tây vào ngày 20/2 vừa qua - Ảnh: FBNV

Sau 6 năm kết hôn, cặp đôi mới cho ra đời 'trái ngọt' đầu tiên của mình - Ảnh: Internet

Được biết, mỹ nhân họ Ngô hạ sinh con đầu lòng vào ngày 20/2 vừa qua. Tuy nhiên, cô đợi đến ngày Quốc tế Phụ nữ mới công khai khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trước đó, nàng hậu chưa từng tiết lộ chuyện mình mang thai với công chúng dù vẫn sử dụng mạng xã hội đều đặn.