Sinh con sau nỗi đau sảy thai, tâm sự của Hoa hậu Ngô Phương Lan khiến nhiều chị em đồng cảm

Sau hơn 1 tháng sinh con, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 bất ngờ chia sẻ ảnh mang bầu với nụ cười mãn nguyện. Kèm theo đó, bà mẹ một con tâm sự về nỗi khổ của chị em khi thai nghén.

“Cách đây vài năm mình đã xem bộ phim ‘What to expect when you're expecting’, trong phim có nhân vật là tác giả nổi tiếng viết về sinh sản và chăm sóc trẻ nhỏ. Có điều là cô tác giả này chưa bao giờ có con mà chỉ là nhà nghiên cứu đam mê thôi. Một khi cô ta có bầu thì mới lĩnh hội được sự thật đằng sau ‘ác mộng mang tên điều kỳ diệu’ và vứt hết các cuốn sách về ‘thai kỳ như mơ’ ra cửa sổ. Nếu trước đây cô đứng trước khán giả và vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp và lãng mạn về người phụ nữ trong thai kỳ thì sau đó cô bước lên sân khấu và thú nhận mình đang đóng bỉm trên lẫn dưới, đau nhức cả người, mấy tuần không ngủ được và không thể kiềm chế những cơn bộc phát do dễ xúc động.