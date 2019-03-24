Sinh con sau nỗi đau sảy thai, tâm sự của Hoa hậu Ngô Phương Lan khiến nhiều chị em đồng cảm

Sau khi sinh con đầu lòng, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Ngô Phương Lan trải lòng về giai đoạn bầu bí.
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Sau hơn 1 tháng sinh con, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 bất ngờ chia sẻ ảnh mang bầu với nụ cười mãn nguyện. Kèm theo đó, bà mẹ một con tâm sự về nỗi khổ của chị em khi thai nghén.
“Cách đây vài năm mình đã xem bộ phim ‘What to expect when you're expecting’, trong phim có nhân vật là tác giả nổi tiếng viết về sinh sản và chăm sóc trẻ nhỏ. Có điều là cô tác giả này chưa bao giờ có con mà chỉ là nhà nghiên cứu đam mê thôi. Một khi cô ta có bầu thì mới lĩnh hội được sự thật đằng sau ‘ác mộng mang tên điều kỳ diệu’ và vứt hết các cuốn sách về ‘thai kỳ như mơ’ ra cửa sổ. Nếu trước đây cô đứng trước khán giả và vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp và lãng mạn về người phụ nữ trong thai kỳ thì sau đó cô bước lên sân khấu và thú nhận mình đang đóng bỉm trên lẫn dưới, đau nhức cả người, mấy tuần không ngủ được và không thể kiềm chế những cơn bộc phát do dễ xúc động.
Mang bầu thật gian nan, đó là giai đoạn dễ tổn thương nhất của người phụ nữ nên cần sự động viên tích cực từ những người thân cũng như bạn bè, đồng nghiệp quanh cô. Không nhất thiết phải nâng niu quá, nhưng ít ra cần sự cảm thông, và sự thể hiện bằng lời và bằng hành động để cô ta biết mình đang được yêu thương và tôn trọng. Luôn yêu thương và thán phục các mẹ bầu”.
Dưới bài viết, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhận được rất nhiều bình luận chúc mừng. Đồng thời, những dòng tâm sự vô cùng ý nghĩa của bà mẹ bỉm sữa được đông đảo chị em đồng cảm.
Trước đó, nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hoa hậu Ngô Phương Lan hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng vào ngày 20/2. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Sau nỗi đau sảy thai vào năm 2016 do sự cố bất ngờ, cuối cùng niềm vui cũng đến với vợ chồng nàng hậu.