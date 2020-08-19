Ngô Phương Lan khoe con lai xinh như thiên thần, nhưng nhan sắc nàng hậu 33 tuổi lại thu hút hơn cả

Ở tuổi 33, Hoa hậu Ngô Phương Lan sống kín tiếng hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của bản thân lên mạng xã hội. Hiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 đang có tổ ấm viên mãn bên ông xã ngoại quốc Loz Whitaker. Cả hai có chung một cô con gái xinh xắn đã hơn 1 tuổi. Thi thoảng, nàng hậu cũng khoe ảnh con gái cưng lên trang cá nhân và thu hút sự chú ý của công chúng.

Ngô Phương Lan đang rất hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FB

Vẻ kháu khỉnh của công chúa lai nhà nàng hậu gây 'tan chảy' - Ảnh: FB

Mới đây, Ngô Phương Lan gây bất ngờ khi chia sẻ về quá trình khôn lớn của "công chúa nhỏ". Nàng hậu sinh năm 1987 tự hào khoe ái nữ đã bập bẹ nói 3 thứ tiếng dù chỉ mới 18 tháng tuổi.