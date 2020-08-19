Ngô Phương Lan khoe con lai xinh như thiên thần, nhưng nhan sắc nàng hậu 33 tuổi lại thu hút hơn cả

Hậu trường 19/08/2020 17:28

Hoa hậu Ngô Phương Lan hạnh phúc khoe con gái 18 tháng tuổi đã bập bé nói được 3 thứ tiếng Anh, Việt và Nga khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Ở tuổi 33, Hoa hậu Ngô Phương Lan sống kín tiếng hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của bản thân lên mạng xã hội. Hiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 đang có tổ ấm viên mãn bên ông xã ngoại quốc Loz Whitaker. Cả hai có chung một cô con gái xinh xắn đã hơn 1 tuổi. Thi thoảng, nàng hậu cũng khoe ảnh con gái cưng lên trang cá nhân và thu hút sự chú ý của công chúng.

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Ngô Phương Lan đang rất hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FB
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Vẻ kháu khỉnh của công chúa lai nhà nàng hậu gây 'tan chảy' - Ảnh: FB

Mới đây, Ngô Phương Lan gây bất ngờ khi chia sẻ về quá trình khôn lớn của "công chúa nhỏ". Nàng hậu sinh năm 1987 tự hào khoe ái nữ đã bập bẹ nói 3 thứ tiếng dù chỉ mới 18 tháng tuổi.

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Ngô Phương Lan khoe nhan sắc rạng rỡ khi làm mẹ ở tuổi 33 - Ảnh: FB

"Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ có liên quan mật thiết tới mức độ giao tiếp trong nhà. Càng nói chuyện với bạn ấy nhiều, bạn ấy càng mau nói. Ở tuổi bi bô bé hiểu mình nói nhiều hơn mình có thể tưởng tượng nên cần thường xuyên tâm sự và giải thích cho bạn ấy hiểu 'sự đời'. Thanh niên 18 tháng đã song ngữ Anh, Việt nhưng... học thêm luôn tiếng Nga từ ông bà", cô viết.

Hoa hậu Ngô Phương Lan còn đăng kèm bức ảnh bên con gái Lan Vy. Được âu yếm, cô bé ngủ ngon trong lòng mẹ với biểu cảm đáng yêu hết nấc.

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Trước khi có bé Lan Vy, vợ chồng nàng hậu từng trải qua cú sốc bị sảy thai - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, mọi người khen ngợi vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của công chúa lai nhà Ngô Phương Lan. Cư dân mạng cũng dành lời khen cho bà mẹ bỉm sữa. Ở tuổi 33, nàng hậu sinh năm 1987 vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Dù không ăn diện đồ hiệu hay trang điểm cầu kỳ, cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

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