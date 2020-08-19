Hé lộ về người vợ kín tiếng giỏi giang của MC Quyền Linh, nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng như người mẫu

Hậu trường 19/08/2020 15:27

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thành công, Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh còn được ngưỡng mộ vì là một phụ nữ đảm đang, khéo léo vun vén hạnh phúc gia đình.

Ngoài sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau 14 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

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Vợ chồng Quyền Linh thể hiện tình yêu ngọt ngào sau gần 20 năm bên nhau - Ảnh: FB
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Con gái Quyền Linh nổi tiếng ngoan ngoãn và xinh đẹp - Ảnh: FB

Với đặc thù công việc bận rộn và phải đi quay xa nhà, Quyền Linh từng dành nhiều lời cảm ơn đến bà xã vì đã ủng hộ và cảm thông cho công việc của chồng.

Vợ MC Quyền Linh khéo vun vén chuyện nhà cửa, dạy dỗ các con và chăm sóc chồng chu đáo. Ngoài xã hội, cô là một người làm kinh doanh giỏi. Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, vợ chồng Quyền Linh xây dựng được cơ ngơi đồ sộ, cuộc sống sung túc khiến nhiều người ước ao.

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Cô trẻ trung, năng động khi đi chơi cùng chồng và con gái - Ảnh: FB
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Hình ảnh sang trọng của doanh nhân Dạ Thảo khi làm việc ngoài xã hội - Ảnh: FB

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Cô mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của một người mẹ hiền, vợ đảm - Ảnh: FB

Ở tuổi ngoài 40 và trải qua 2 lần làm mẹ, Dạ Thảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh bất ngờ. Sự trẻ trung và sành điệu của cô không thua kém bất kỳ chân dài kém tuổi nào. Ít ai biết vợ Quyền Linh cũng là một doanh nhân mê đồ hiệu.

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So với ảnh cưới 15 năm trước, Dạ Thảo không thay đổi nhiều, vẫn xinh đẹp như ngày còn son rỗi - Ảnh: FB

Dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng vợ chồng Quyền Linh vẫn rất tình cảm và ngọt ngào. Vào những dịp đặc biệt, nam MC không ngại thể hiện tình yêu dành cho vợ và tặng bà xã những món quà ý nghĩa.

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Nhiều năm bên nhau đã từng đối mặt với không ít tin đồn rạn nứt hôn nhân nhưng Lệ Quyên luôn khẳng định: "Vợ chồng tôi rất hạnh phúc".

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