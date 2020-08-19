Hé lộ về người vợ kín tiếng giỏi giang của MC Quyền Linh, nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng như người mẫu

Ngoài sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau 14 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Vợ chồng Quyền Linh thể hiện tình yêu ngọt ngào sau gần 20 năm bên nhau - Ảnh: FB

Con gái Quyền Linh nổi tiếng ngoan ngoãn và xinh đẹp - Ảnh: FB

Với đặc thù công việc bận rộn và phải đi quay xa nhà, Quyền Linh từng dành nhiều lời cảm ơn đến bà xã vì đã ủng hộ và cảm thông cho công việc của chồng.

Vợ MC Quyền Linh khéo vun vén chuyện nhà cửa, dạy dỗ các con và chăm sóc chồng chu đáo. Ngoài xã hội, cô là một người làm kinh doanh giỏi. Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, vợ chồng Quyền Linh xây dựng được cơ ngơi đồ sộ, cuộc sống sung túc khiến nhiều người ước ao.