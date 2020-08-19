Sống cùng mẹ Hà Hồ, Subeo vẫn được ba Cường chuẩn bị phòng 'sang xịn' ở nhà riêng, nhìn mà choáng

Hậu trường 19/08/2020 10:33

Chỉ hé lộ một góc học tập nhỏ xíu bên trong phòng riêng được Cường Đô la chuẩn bị cho Subeo cũng đủ thấy anh yêu chiều quý tử cỡ nào.

Ít khi được bố mẹ cho lên sóng, mọi hình ảnh về bé Subeo đều nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Con trai Hồ Ngọc Hà luôn nằm trong top các hot kid có cuộc sống sang chảnh nhà sao Việt.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la vừa đăng tải khoảnh khắc Subeo ngồi ở bàn học chuẩn bị sách vở cho ngày nhập học đầu tiên. Chàng doanh nhân họ Nguyễn chia sẻ: "Anh hai chuẩn bị để sáng mai nhập học lại".

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Một góc bên trong căn phòng được 'Đại gia phố núi' chuẩn bị cho con trai - Ảnh: FB

Điều khiến mọi người chú ý đặc biệt trong bài viết này chính là căn phòng Cường Đô la thiết kế riêng cho con trai trong biệt thự vợ chồng anh đang sống. Dù chỉ hé lộ một góc nhỏ nhưng cũng thấy được sự chu đáo của "Đại gia phố núi" với quý tử đầu lòng. Gian phòng được thiết kế với tông màu trầm tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu. Không gian vô cùng rộng và thoáng với chiếc bàn học dài cùng nhiều kệ đặt vô số đồ chơi. Nhiều người nhận xét rằng Cường Đô la quả thật là một ông bố chiều con.

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Tuy vừa lên chức bố lần 2 nhưng anh vẫn không lơ là với con trai - Ảnh: FB

Vừa qua, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã đón con chung đầu tiên chào đời. Anh không giấu được niềm hạnh phúc và liên tục cập nhật hình ảnh "công chúa nhỏ" để chia vui với mọi người. Nam doanh nhân còn chia sẻ một góc trưng bày quần áo xịn xò của con gái khiến dân mạng xuýt xoa.

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Một góc căn phòng Cường Đô la chuẩn bị cho con gái vừa chào đời - Ảnh: FB

Có thể thấy rằng không chỉ là một người giỏi kinh doanh, Cường Đô la còn rất khéo trong vấn đề chăm sóc con cái.

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Từ khóa:   con trai Hồ Ngọc Hà bé Subeo Cường Đô la và Đàm Thu Trang

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