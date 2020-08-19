Lâu lắm 'Út Ráng' Kim Hiền mới tung ảnh thân mật bên chồng, khoe hôn nhân viên mãn

Sau nhiều năm sang Mỹ định cư cùng chồng, diễn viên Kim Hiền đang có cuộc sống vô cùng viên mãn. Thi thoảng, cô cập nhật ảnh đời thường lên mạng xã hội.

Kim Hiền là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ với hàng loạt vai diễn ở các bộ phim đình đám như Dốc tình, Hương phù sa...

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nàng "Út Ráng" từ bỏ tất cả và sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều. Sau 5 năm rời quê hương, diễn viên Kim Hiền hài lòng với những gì đã lựa chọn. Cô và chồng thứ 2 - doanh nhân Andy có một cô con gái chung kháu khỉnh.

Trước khi tìm được hạnh phúc bên doanh nhân Andy, Kim Hiền từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân - Ảnh: FB

Ở tuổi 38, Kim Hiền vẫn xinh đẹp dù trải qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Thi thoảng, nữ diễn viên "Hương phù sa" quay clip chia sẻ về cuộc sống bình yên nơi xứ người. Cô thường nhắc về hai con trên mạng xã hội nhưng hiếm khi nói đến ông xã doanh nhân.

Thế nhưng mới đây, Kim Hiền bất ngờ đăng tải hình ảnh "tình bể bình" bên chồng và gửi đến ông xã lời yêu thương. Cô viết: "Cảm ơn chồng vì tất cả. Hạnh phúc chỉ cần bên nhau và chia sẻ cho nhau công việc gia đình".

Kim Hiền chia sẻ lại ảnh kỷ niệm bên chồng Việt kiều kèm lời nhắn yêu thương - Ảnh: FB

Những ngày đầu sang Mỹ là giai đoạn khó khăn nhất với bà mẹ hai con. Mọi thứ đảo lộn khi cô phải từ bỏ sự nghiệp rực rỡ ở Việt Nam và bắt đầu lại từ con số không. Nhưng nhờ có sự động viên, hỗ trợ của ông xã, Kim Hiền nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

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