Hiếu Hiền kể chuyện được vợ ‘liều chết’ làm quen, lại còn mang nhẫn đến tận cửa quỳ gối xin cưới

Hậu trường 06/12/2018 10:50

Ngoài sự nghiệp thành công, diễn viên Hiếu Hiền còn khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc bên vợ và hai con đáng yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhân kỷ niệm 8 năm “về chung nhà” với bà xã Thùy Liên, Hiếu Hiền bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về câu chuyện tình yêu đặc biệt của mình và vợ trên trang cá nhân.

“Nhớ lại khoảng 9 năm trước mình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú bảnh tỏn có khối cô hằng mơ ước mà mình đâu có chịu (cái này tui nói thêm cho nó hề chút nha mấy cha mấy mẹ). Đùng một cái tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến, thế là lúc mình đi quay về trong đêm, đang một mình đẩy chiếc xe dream bị chết máy thì bỗng dưng con mắm Thùy Liên chạy chiếc xe máy ủi ngay chân mình, lúc đau quá tính quay qua chửi rồi nhưng thấy con mắm này có chút nhan sắc nên hỏi nhẹ ‘em chạy đâu mà dữ vậy?’, bạn ấy khẽ nhìn lên và đứng hình khoảng đôi phút gì đó rồi nói ‘ông đẩy xe kiểu gì mà không chịu nhìn đường?’.

Hiếu Hiền kể chuyện được vợ ‘liều chết’ làm quen, lại còn mang nhẫn đến tận cửa quỳ gối xin cưới - Ảnh 1
Sau gần 10 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của Hiếu Hiền và vợ vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Câu hỏi hết sức là muốn bộp tay vô trong mặt à nha, nhưng mình chỉ cười khểnh vì thôi đi người ta là con gái mà! Rồi một lần khác cũng trên cung đường đó vẫn kịch bản đó thì lần này con mắm canh mình đi về bỗng chạy ra nói ‘em xin lỗi anh nha!’. Còn mời mình đi uống sinh tố nữa chứ!

Làm quen một lần, rồi hai lần rồi đến n lần thì bạn ấy chủ động mang nhẫn đến quỳ xuống trước mặt để xin được về chung nhà và chung giường. Tui cảm động quá nên mới hỏi ‘ở anh có cái gì để em thương?’, không cần đợi lâu ‘em nhớ cái nụ cười khểnh và cái dáng đẩy xe nhìn đáng yêu phát gớm của anh á!’. Vâng, chỉ vậy thôi mà chúng tôi hai con người kỳ lạ đã yêu và đến với nhau được 8 năm rồi đó kính thưa mấy cha mấy mẹ. Vậy mà tối đêm qua con mắm vẫn còn thủ thỉ bên tai đòi đẻ thêm đứa nữa. Thân xác tui ngày xưa là trai đẹp sáu múi vậy mà bây giờ thì hiểu rồi hén! Tui không nói gì hết chỉ gật đầu cho con mắm hiểu ‘ok, muốn đẻ thì cho đẻ’, ông bố hai con hài hước kể lại.

Hiếu Hiền kể chuyện được vợ ‘liều chết’ làm quen, lại còn mang nhẫn đến tận cửa quỳ gối xin cưới - Ảnh 2
Dù bận rộn với công việc nhưng anh luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để bên cạnh, chăm sóc vợ con - Ảnh: FBNV

Đọc đến đây, người hâm mộ vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ khi Hiếu Hiền không chỉ được Thùy Liên chủ động tán tỉnh mà còn được mang nhẫn đến tận cửa xin được làm vợ. Tuy nhiên, ngay sau đó cư dân mạng mới ngớ người vì đây chỉ là câu chuyện nam diễn viên bịa ra: “Ghi chú: câu chuyện trên chỉ là kịch bản tui nghĩ ra để chuẩn bị làm MV hài thôi nha mấy cha mấy mẹ ơi".

Sau ít phút bông đùa, Hiếu Hiền cũng gửi đến bà xã những lời ngọt ngào và ý nghĩa. Nam diễn viên dành những lời “có cánh” để cảm ơn tất cả nhưng sự hi sinh thầm lặng của Thùy Liên cho mình và hai con suốt thời gian qua. Những tâm sự của Hiếu Hiền khiến cư dân mạng xúc động và gửi lời chúc phúc đến gia đình nam nghệ sĩ.

Hiếu Hiền kể chuyện được vợ ‘liều chết’ làm quen, lại còn mang nhẫn đến tận cửa quỳ gối xin cưới - Ảnh 3
Từng vướng ồn ào hôn nhân 'rạn nứt' nhưng đến hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Hiếu Hiền - Thùy Liên vẫn vô cùng vững chắc sau 8 năm chung sống - Ảnh: FBNV
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