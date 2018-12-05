Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook

Hậu trường 05/12/2018 17:23

Sau một tháng gia nhập mạng xã hội Facebook, MC Lại Văn Sâm đã đăng nhiều bài viết thú vị thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhà báo Lại Văn Sâm là người nổi tiếng hiếm hoi không xài Facebook suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau thời gian bị giả mạo quá nhiều cựu MC Ai là triệu phú quyết định tạo tài khoản riêng và xin tích xanh chính chủ. 

"Tôi vốn không để ý tới những người giả mạo tôi trên Facebook bởi cho rằng họ không dám đứng ra nhận tên chính của mình mà phải đi mượn tên người khác. Tôi coi những người đó là kẻ lừa đảo đê tiện, không đáng trân trọng.

Tuy nhiên, tôi quá bức xúc khi có tài khoản đăng hình ảnh, bịa ra bài phỏng vấn tôi để quảng cáo sản phẩm của họ.

Tôi đã đề nghị phía Facebook kiểm tra và họ thông báo cho tôi biết rằng, có tới hơn 60 trang lấy tên tôi, chỉ có cách tôi phải lập trang Facebook chính chủ có dấu tích màu xanh thì họ mới có căn cứ để gỡ tất cả những trang giả mạo kia. Tôi đồng ý lập trang cá nhân vì thế.

Sau đó, họ gỡ hết rồi lại có thêm 27 cái lập ra. Tôi nói vui rằng người Việt Nam trùng tên nhiều quá. Không sao, không phải mình tôi tên Lại Văn Sâm, nhưng ảnh tôi thì chỉ có một vì tôi không có anh em sinh đôi. Tôi lại nhờ phía Facebook yêu cầu các trang giả mạo gỡ hình ảnh của tôi đi", nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ về lý do gia nhập Facebook.

Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 1
MC Lại Văn Sâm chịu lập Facebook vì có nhiều người giả mạo mình để lừa đảo bán hàng - Ảnh: FBNV

Sau một tháng gia nhập mạng xã hội, MC Lại Văn Sâm khá chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới. Điều đáng ngạc nhiên là bất cứ bài chia sẻ nào của cựu MC Ai là triệu phú đều nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận. Rất nhiều cư dân mạng đã nhấn theo dõi ông ở chế độ xem trước và bày tỏ niềm phấn khích trước sự hóm hỉnh và thân thiện của nam nhà báo.

Biết được tình cảm mọi người dành cho mình, MC Lại Văn Sâm tỏ ra vô cùng thú vị và liên tục bình luận cảm ơn khán giả. Ngoài ra, vị nhà báo nổi tiếng cũng thường xuyên online để tương tác với bạn bè cũng như các nghệ sĩ trong showbiz. Khi có ai đó trêu chọc, ông hóm hỉnh trả lời: "Thiên hạ hết chuyện rồi hay sao mà cứ thích trêu chọc một ông già hưu trí như mình nhở".

Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 2
MC Lại Văn Sâm thông báo gia nhập Facebook một tháng trước - Ảnh: FBNV
Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 3
Những dòng chia sẻ thú vị của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh: FBNV
Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 4
Trang Facebook của MC Lại Văn Sâm có tích xanh chính chủ - Ảnh: FBNV
Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 5
Thời gian gần đây, MC Lại Văn Sâm rất thích cực bình luận tương tác với bạn bè và anh em nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
Bật cười với những chia sẻ đầu tiên của MC Lại Văn Sâm sau một tháng gia nhập Facebook - Ảnh 6
Sự hóm hỉnh của cựu MC 'Ai là triệu phú' khiến nhiều cư dân mạng cười lăn - Ảnh: FBNV
MC Lại Văn Sâm phải "xin phép con trai" để ra ở riêng

MC Lại Văn Sâm phải "xin phép con trai" để ra ở riêng

Nhà báo gạo cội Lại Văn Sâm hài hước cho hay khi con trai cưới vợ, ông xin phép con ra ở riêng để tránh những phiền phức.

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