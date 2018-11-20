Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng

Hậu trường 20/11/2018 16:00

Sau khi kết hôn với bà xã xinh đẹp, Hiếu Hiền thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc bên các con giống mình như đúc khuôn.

Sau 8 năm kết hôn với bà xã Thùy Liên, Hiếu Hiền ít xuất hiện trên các phim truyền hình. Tuy nhiên, nam diễn viên Bỗng dưng muốn khóc vẫn chăm chỉ chạy show ở các sân khấu kịch để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vợ chồng anh hiện đã có ba con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, trên cá nhân Hiếu Hiền thường xuyên khoe ảnh vui đùa cùng vợ và hai con lớn, ít khi chia sẻ về thiên thần thứ ba. Điều khiến nhiều người thích thú là các con của Hiếu Hiền đều có vẻ ngoài tròn trịa cùng gương mặt giống bố như đúc.

Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 1
Hiếu Hiền thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trái ngược với nhiều ngôi sao sống hào nhoáng trong showbiz, Hiếu Hiền có cuộc sống giản dị từ phong cách ăn mặc đến phương tiện đi lại. Anh thường chạy chiếc xe cà tàng đi diễn hoặc đi chơi cùng bạn bè. Với Hiếu Hiền, gia đình đã cho anh động lực lớn nhất để phấn đấu trong suốt nhiều năm qua. 

"Nhìn thấy không khí Noel lại đến, lúc nhỏ thì mong mau đến để được đi đây đó cùng mẹ! Còn bây giờ cũng mong mau đến để được đi đây đó cùng vợ con! Mà bây giờ càng nhanh đến thì càng nhanh già nhưng đối với mình giờ đây già hay trẻ hay là chết sống cũng đâu còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là làm sao để gia đình mình luôn hạnh phúc là đủ rồi!", Hiếu Hiền tâm sự về gia đình nhỏ.

Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 2
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 3
Sau nhiều năm kết hôn, Hiếu Hiền và bà xã vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh: FBNV
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 4
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 5
Hai con của Hiếu Hiền đều có vẻ ngoài giống bố như đúc - Ảnh: FBNV
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 6
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 7
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 8
Từ khi lấy vợ, Hiếu Hiền ít tham gia đóng phim nhưng vẫn đi diễn ở các sân khấu kịch - Ảnh: FBNV
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 9
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 10
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 11
Hiếu Hiền tự hào về người vợ xinh đẹp, giỏi giang và rất thương yêu chồng con - Ảnh: FBNV
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 12
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 13
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 14
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng - Ảnh 15
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