Lâm Vỹ Dạ tiết lộ lý do khó ngờ khiến cuộc sống của cô mệt gấp 10 lần người thường

Những chia sẻ mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ về việc chăm con nhận được nhiều sự đồng cảm của hội mẹ bỉm sữa.

Khoảng 2 năm gần đây, Lâm Vỹ Dạ đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Với lối diễn xuất thông minh và hài hước, cô luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Lâm Vỹ Dạ được xem là người phụ nữ hiện đại, thông minh và bản lĩnh, khéo chu toàn cả hôn nhân lẫn sự nghiệp.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, để có được gia đình ấm êm như hiện tại, Lâm Vỹ Dạ từng đánh đổi rất nhiều. Sau khi kết hôn với Hứa Minh Đạt và sinh con, cô chấp nhận lui về hậu phương một thời gian dài để chăm con, giúp chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Đặc biệt, khi quyết định trở lại với nghề, bà mẹ hai con vẫn làm tròn trách nhiệm một người mẹ hiền, vợ đảm trong gia đình.

Gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ hiện tại - Ảnh: FBNV

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ có những chia sẻ thú vị về cuộc sống gia đình. Đây là lần đầu tiên bà xã Hứa Minh Đạt tâm sự về nỗi vất vả khi có đến 2 cậu con trai.

Cô viết: “Nhiều người hay hỏi Dạ rằng: “Là mẹ của 2 cậu con trai có mệt không? “

Dạ, xin thưa là mệt lắm ạ. Các bạn ấy có đôi có cặp nên chơi gì, phá gì cũng để lại hậu quả gấp đôi nên ba mẹ mệt gấp bốn. Nhất là khi các anh ấy rủ nhau bệnh một lượt thì ba mẹ mệt gấp năm gấp mười”.

Vì hai cậu con trai khá hiếu động nên nữ diễn viên đôi khi rất vất vả khi trông nom - Ảnh: FBNV

Tâm sự của Lâm Vỹ Dạ nhận được rất nhiều sự đồng tình của chị em. Nhiều người còn khen ngợi và gọi cô là “bà mẹ có tâm nhất hệ mặt trời”.

Trải qua 2 lần sinh nở, Lâm Vỹ Dạ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung - Ảnh: FBNV

Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ Tuy đã xấp xỉ ba mươi và trải qua hai lần sinh con nhưng danh hài Lâm Vỹ Dạ vẫn khiến người xem ngơ ngẩn với nhan sắc trẻ đẹp như gái 18.

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