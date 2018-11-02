Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ

Hậu trường 02/11/2018 15:56

Tuy đã xấp xỉ ba mươi và trải qua hai lần sinh con nhưng danh hài Lâm Vỹ Dạ vẫn khiến người xem ngơ ngẩn với nhan sắc trẻ đẹp như gái 18.

Cách đây vài giờ, diễn viên Lâm Vỹ Dạ gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh selfie đẹp long lanh. Tuy không trang điểm kỹ càng nhưng bà mẹ hai con vẫn khiến nhiều fan mất ăn mất ngủ vì nhan sắc trẻ trung như gái 18. Có thể thấy, Lâm Vỹ Dạ vừa mới thay đổi kiểu tóc từ uốn lọn sang duỗi thẳng, cắt thêm mái ngố Hàn Quốc nên đã hack tuổi một cách ngoạn mục.

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, đã kết hôn với danh hài Hứa Minh Đạt được 6 năm và sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Dù đã sống chung nhiều năm nhưng cặp vợ chồng vẫn luôn khiến khán giả ghen tỵ với những cử chỉ quan tâm ngọt ngào như lúc mới yêu. Cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng là một trong những lý do giúp bà mẹ hai con Lâm Vỹ Dạ càng ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Thậm chí, khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, cô còn được nhiều mỹ nam để mắt khiến Hứa Minh Đạt nhiều lần phải giả bộ ghen. 

Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 1
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dạ khoe nhan sắc trẻ trung như gái đôi mươi khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 3
Vẻ đẹp không tuổi của bà mẹ hai con khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 4
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 5
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 6
Những hình ảnh selfie long lanh của Lâm Vỹ Dạ luôn hút lượng like khủng - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 7
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 8
Hai điểm sáng trên gương mặt Lâm Vỹ Dạ chính là nụ cười và đôi mắt to tròn - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với nhan sắc trẻ trung như gái 18 của gái hai con Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 9
Gia đình hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FBNV
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