Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương

Trường Giang bồi hồi nhớ lại thời khắc dắt tay Nhã Phương vào lễ đường và bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn sau hơn 1 tháng đám cưới.

Mới đây, Trường Giang đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh được chụp trong lễ cưới cổ tích hôm 25/9. Nam danh hài nắm chặt tay vợ, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc trong giây phút trọng đại của đời mình. Tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau một tháng về chung nhà, Trường Giang bồi hồi cho biết mọi thứ rất suôn sẻ, đồng thời không quên cảm ơn khán giả cùng đồng nghiệp đã chúc phúc cho hai vợ chồng. “Cũng hơn 1 tháng kể từ ngày kết hôn và hai vợ chồng em vẫn đang rất hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi em trong suốt thời gian qua nhé!”, Trường Giang viết.

Trường Giang tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Trường Giang và Nhã Phương có hơn 3 năm yêu nhau trước khi về chung nhà. Tuy nhiên, mối tình này liên tục gặp sóng gió khi "Mười Khó" bị nhiều mỹ nhân Việt tố lăng nhăng. Dù chịu nhiều tổn thương nhưng cuối cùng nữ chính Tuổi thanh xuân vẫn lựa chọn tha thứ cho bạn trai và đi đến đám cưới. Tại hôn lễ, Trường Giang nhiều lần bật khóc khi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn với hàng loạt ồn ào bủa vậy. “Cảm ơn ba má, cảm ơn cha của con (nghẹn nghào). Thu Trang và Tiến Luật dặn tôi đừng khóc vì làm mọi người buồn. Tôi cũng không muốn khóc đâu. Nhưng quá nhiều cực khổ đã xảy ra, quá nhiều cay đắng đã tới. Người thương thì có, người ghét cũng nhiều. Hai chúng tôi đã nhiều lần ôm nhau khóc tới sáng....

Khóc không phải vì sợ nhiều tin buồn mà chúng tôi khóc vì lo cho ba má buồn. Chúng tôi chuyện gì cũng vượt qua được nhưng khiến cha khóc, má buồn thì chúng tôi không vượt qua nổi. Vợ chồng tôi không quan trọng danh tiếng, tiền tài. Chúng tôi chỉ sợ một ngày mất cha mẹ vì mẹ tôi cũng mất lâu rồi, chỉ còn cha”, Trường Giang chia sẻ xúc động trong đám cưới một tháng trước. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Trường Giang và Nhã Phương cũng có được bình yên thật sự - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn, Trường Giang cho biết không còn cảm xúc ôm ấp bất kỳ cô gái nào - Ảnh: Internet Nhã Phương được cho là đang mang thai tháng thứ 6 và sẽ sinh con vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương diện đồ đôi xuất hiện ở một quán ăn bình dân trong chuyến về thăm quê sau 1 tháng đám cưới.

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