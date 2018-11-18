Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương

Hậu trường 18/11/2018 12:11

Trường Giang bồi hồi nhớ lại thời khắc dắt tay Nhã Phương vào lễ đường và bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn sau hơn 1 tháng đám cưới.

Mới đây, Trường Giang đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh được chụp trong lễ cưới cổ tích hôm 25/9. Nam danh hài nắm chặt tay vợ, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc trong giây phút trọng đại của đời mình. Tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau một tháng về chung nhà, Trường Giang bồi hồi cho biết mọi thứ rất suôn sẻ, đồng thời không quên cảm ơn khán giả cùng đồng nghiệp đã chúc phúc cho hai vợ chồng.

Cũng hơn 1 tháng kể từ ngày kết hôn và hai vợ chồng em vẫn đang rất hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi em trong suốt thời gian qua nhé!”, Trường Giang viết.

Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương - Ảnh 1
Trường Giang tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trường Giang và Nhã Phương có hơn 3 năm yêu nhau trước khi về chung nhà. Tuy nhiên, mối tình này liên tục gặp sóng gió khi "Mười Khó" bị nhiều mỹ nhân Việt tố lăng nhăng. Dù chịu nhiều tổn thương nhưng cuối cùng nữ chính Tuổi thanh xuân vẫn lựa chọn tha thứ cho bạn trai và đi đến đám cưới. Tại hôn lễ, Trường Giang nhiều lần bật khóc khi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn với hàng loạt ồn ào bủa vậy. 

“Cảm ơn ba má, cảm ơn cha của con (nghẹn nghào). Thu Trang và Tiến Luật dặn tôi đừng khóc vì làm mọi người buồn. Tôi cũng không muốn khóc đâu. Nhưng quá nhiều cực khổ đã xảy ra, quá nhiều cay đắng đã tới. Người thương thì có, người ghét cũng nhiều. Hai chúng tôi đã nhiều lần ôm nhau khóc tới sáng....

Khóc không phải vì sợ nhiều tin buồn mà chúng tôi khóc vì lo cho ba má buồn. Chúng tôi chuyện gì cũng vượt qua được nhưng khiến cha khóc, má buồn thì chúng tôi không vượt qua nổi. Vợ chồng tôi không quan trọng danh tiếng, tiền tài. Chúng tôi chỉ sợ một ngày mất cha mẹ vì mẹ tôi cũng mất lâu rồi, chỉ còn cha”, Trường Giang chia sẻ xúc động trong đám cưới một tháng trước.

Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương - Ảnh 2
Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Trường Giang và Nhã Phương cũng có được bình yên thật sự - Ảnh: Internet
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, Trường Giang cho biết không còn cảm xúc ôm ấp bất kỳ cô gái nào - Ảnh: Internet
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương - Ảnh 4
Nhã Phương được cho là đang mang thai tháng thứ 6 và sẽ sinh con vào cuối năm nay - Ảnh: Internet
Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn

Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương diện đồ đôi xuất hiện ở một quán ăn bình dân trong chuyến về thăm quê sau 1 tháng đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Trường Giang - Nhã Phương đám cưới Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42