Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương diện đồ đôi xuất hiện ở một quán ăn bình dân trong chuyến về thăm quê sau 1 tháng đám cưới.
- Sau nhiều ngày tranh cãi, Nhã Phương đăng đàn 'tố' Trường Giang không có tâm, nhờ dân mạng phân xử
- Thật bất ngờ, Trường Giang cũng thích làm những công việc nhà này với vợ sau khi kết hôn
Mới đây, cộng đồng fan của Nhã Phương - Trường Giang đã truyền tay nhau hai bức ảnh chụp cặp đôi ngồi thưởng thức mì quảng tại một quán ăn bình dân. Đi cùng họ là một số người anh em họ hàng và bạn bè thân thiết. Có thể thấy, Trường Giang và Nhã Phương diện áo đôi màu đen cực cute. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng "Mười Khó" xuất hiện cùng nhau sau đám cưới cổ tích hôm 25/9.
Theo một số nguồn tin, cặp đôi đang trên đường về quê tham dự ngày giỗ của mẹ Trường Giang. Được biết, mối quan hệ giữa Nhã Phương và nhà chồng rất tốt đẹp. Trước khi cưới, người đẹp từng nhiều lần về quê ông xã và được ba Trường Giang yêu thương như con gái ruột.
Dường như, sau khi đám Trường Giang đã hoàn toàn tu tâm dưỡng tính. Nam danh hài tỏ ra rất kiêng nể vợ, giao hết tiền cho Nhã Phương và mỗi ngày chỉ ra đường với vài xu dính túi. Mới đây, Trường Giang cũng tiết lộ rằng từ ngày cưới không còn có cảm xúc ôm ấp các người đẹp ở Ơn giời, cậu đây rồi!.
"Mười Khó" cũng trao hết cuộc đời cho vợ nắm giữ, thậm chí đến chiếc đồng hồ cũng phải đợi Nhã Phương nhắc nhở thì anh mới đeo. Tin đồn Nhã Phương mang bầu xuất hiện đã lâu nhưng cho đến hiện tại cả hai vợ chồng Trường Giang đều không lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, dựa vào biểu hiện gần đây của "Mười Khó" thì khán giả có thể chắc chắn rằng nam danh hài sẽ lên chức bố trong ít tháng nữa.