Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn

Mới đây, cộng đồng fan của Nhã Phương - Trường Giang đã truyền tay nhau hai bức ảnh chụp cặp đôi ngồi thưởng thức mì quảng tại một quán ăn bình dân. Đi cùng họ là một số người anh em họ hàng và bạn bè thân thiết. Có thể thấy, Trường Giang và Nhã Phương diện áo đôi màu đen cực cute. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng "Mười Khó" xuất hiện cùng nhau sau đám cưới cổ tích hôm 25/9.

Theo một số nguồn tin, cặp đôi đang trên đường về quê tham dự ngày giỗ của mẹ Trường Giang. Được biết, mối quan hệ giữa Nhã Phương và nhà chồng rất tốt đẹp. Trước khi cưới, người đẹp từng nhiều lần về quê ông xã và được ba Trường Giang yêu thương như con gái ruột.