Sau nhiều ngày tranh cãi, Nhã Phương đăng đàn 'tố' Trường Giang không có tâm, nhờ dân mạng phân xử

Hậu trường 25/10/2018 14:10

Sau 1 tháng "về chung nhà", vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đã cởi mở hơn trước. Cặp đôi thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người hâm mộ.

Người hâm mộ không khỏi thích thú khi cả Trường Giang lẫn Nhã Phương đều không ngừng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thú vị của mình.

Cách đây không lâu, Trường Giang hài hước bóc phốt việc bị vợ quản lý quá chặt, giữ hết tiền không cho một đồng dính túi. Về phía Nhã Phương, cô cũng không hề kém cạnh khi vừa đăng đàn tố ông xã chụp ảnh xấu, không có tâm và nhờ dân mạng phân xử giúp.

Sau nhiều ngày tranh cãi, Nhã Phương đăng đàn 'tố' Trường Giang không có tâm, nhờ dân mạng phân xử - Ảnh 1
Nhã Phương đăng ảnh của hai vợ chồng và nhờ cộng đồng mạng phân xử xem ai chụp có tâm hơn - Ảnh: FBNV

Nhã Phương bức xúc vì Trường Giang chụp ảnh xấu: “Ai chụp hình có tâm hơn? Chuyện là thế này, vợ chồng em tranh luận bảy bảy bốn chín ngày vẫn chưa kết luận được ai chụp hình có tâm hơn. Ảnh hứa là sẽ chụp cho em một tấm hình bên bờ hồ thật thơ mộng, em thì tạo dáng hết sức, hồi hộp chờ kết quả.

Đúng là hồ thì đẹp lồng lộng, còn em thì... lồng lộn 1 góc xíu xiu. Cả nhà công tâm chấm dùm em nha, em chụp có tâm thế còn gì, người ra người, cảnh ra cảnh nhé".

Sau nhiều ngày tranh cãi, Nhã Phương đăng đàn 'tố' Trường Giang không có tâm, nhờ dân mạng phân xử - Ảnh 2
Nhã Phương và Trường Giang khoe cuộc sống hạnh phúc sau khi 'về chung nhà' - Ảnh: FBNV

Chia sẻ hài hước của Nhã Phương khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên vì sau vài tuần kết hôn, trình độ "lầy lội" của Nhã Phương không thua kém ông xã.

Một dân mạng hài hước chia sẻ: "Chị chụp thì ổng còn mét mốt, ổng chụp thì thấy cảnh nhiều hơn người... nói chung ai cũng có tâm như nhau".

"Anh chị chụp đẹp như nhau và em kết luận là anh chị đừng chụp hình cho ai nữa nha", một người khác bày tỏ.

Sau nhiều ngày tranh cãi, Nhã Phương đăng đàn 'tố' Trường Giang không có tâm, nhờ dân mạng phân xử - Ảnh 3
Người hâm mộ thích thú để lại bình luận dưới bài viết của bà xã Trường Giang - Ảnh: FBNV
Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm

Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm

Nhã Phương tiếp tục để lộ vòng 2 lùm lùm dù diện váy đen kín mít và dùng tay che chắn. Cô khiến công chúng tin rằng tin đồn đang mang thai là có thật.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang cuộc sống của Nhã Phương và Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42