Sau 1 tháng "về chung nhà", vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đã cởi mở hơn trước. Cặp đôi thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người hâm mộ.

Người hâm mộ không khỏi thích thú khi cả Trường Giang lẫn Nhã Phương đều không ngừng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thú vị của mình.

Cách đây không lâu, Trường Giang hài hước bóc phốt việc bị vợ quản lý quá chặt, giữ hết tiền không cho một đồng dính túi. Về phía Nhã Phương, cô cũng không hề kém cạnh khi vừa đăng đàn tố ông xã chụp ảnh xấu, không có tâm và nhờ dân mạng phân xử giúp.

Nhã Phương đăng ảnh của hai vợ chồng và nhờ cộng đồng mạng phân xử xem ai chụp có tâm hơn - Ảnh: FBNV

Nhã Phương bức xúc vì Trường Giang chụp ảnh xấu: “Ai chụp hình có tâm hơn? Chuyện là thế này, vợ chồng em tranh luận bảy bảy bốn chín ngày vẫn chưa kết luận được ai chụp hình có tâm hơn. Ảnh hứa là sẽ chụp cho em một tấm hình bên bờ hồ thật thơ mộng, em thì tạo dáng hết sức, hồi hộp chờ kết quả.

Đúng là hồ thì đẹp lồng lộng, còn em thì... lồng lộn 1 góc xíu xiu. Cả nhà công tâm chấm dùm em nha, em chụp có tâm thế còn gì, người ra người, cảnh ra cảnh nhé".

Nhã Phương và Trường Giang khoe cuộc sống hạnh phúc sau khi 'về chung nhà' - Ảnh: FBNV

Chia sẻ hài hước của Nhã Phương khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên vì sau vài tuần kết hôn, trình độ "lầy lội" của Nhã Phương không thua kém ông xã.

Một dân mạng hài hước chia sẻ: "Chị chụp thì ổng còn mét mốt, ổng chụp thì thấy cảnh nhiều hơn người... nói chung ai cũng có tâm như nhau".

"Anh chị chụp đẹp như nhau và em kết luận là anh chị đừng chụp hình cho ai nữa nha", một người khác bày tỏ.

Người hâm mộ thích thú để lại bình luận dưới bài viết của bà xã Trường Giang - Ảnh: FBNV

Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm Nhã Phương tiếp tục để lộ vòng 2 lùm lùm dù diện váy đen kín mít và dùng tay che chắn. Cô khiến công chúng tin rằng tin đồn đang mang thai là có thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-ngay-tranh-cai-nha-phuong-dang-dan-to-truong-giang-khong-co-tam-nho-dan-mang-phan-xu-301624.html