Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm

Hậu trường 24/10/2018 16:18

Nhã Phương tiếp tục để lộ vòng 2 lùm lùm dù diện váy đen kín mít và dùng tay che chắn. Cô khiến công chúng tin rằng tin đồn đang mang thai là có thật.

Sau khi vướng tin đồn mang thai vì để lộ vòng 2 to tướng, Nhã Phương đã cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục. Tuy nhiên, có vẻ cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Nhã Phương sau vài tuần "về chung nhà" với Trường Giang. NTK tài năng dành nhiều lời khen cho cô dâu mới về nhan sắc. Anh viết: "Nhã Phương cưới xong đẹp mặn mà quá".

Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh 1
Nhã Phương khéo léo che bụng lớn khi diện váy đen nhưng dân mạng tinh ý nhận ra điểm bất thường này - Ảnh: Intenet

Dưới bài viết, Nhã Phương nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ trung và rạng ngời. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không quên soi vòng 2 của vợ "Mười Khó". Dù diện váy đen kín đáo và dùng tay che chắn nhưng không khó nhận ra bụng của nữ diễn viên đã khá lớn. 

Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh 2
Sau 1 tháng lên xe hoa, nữ diễn viên sinh năm 1990 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh: Internet

Về phía Trường Giang, dù vẫn im lặng trước nghi án bà xã mang thai nhưng nam danh hài lại liên tục chia sẻ những dòng trạng thái liên quan đến vấn đề này. Hành động này của Trường Giang khiến công chúng hiểu rằng anh đang ngầm xác nhận chuyện vợ đang mang thai.

Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh 3
Cách đây vài ngày, cô nàng lộ rõ vòng 2 to tướng khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet
Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh 4
Bức ảnh này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhã Phương vướng nghi án cưới chạy bầu - Ảnh: Internet
Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh 5
Diện trang phục rộng thùng thình, bà xã Trường Giang vẫn lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh: Internet
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Lần đầu tiên đăng ảnh chụp cùng Nhã Phương sau đám cưới, Trường Giang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Nhã Phương Nhã Phương mang thai Trường Giang

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