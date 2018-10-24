Vài ngày không gặp mà bụng Nhã Phương đã lớn thế này, diện váy đen kín mít vẫn lộ vòng 2 lùm lùm

Sau khi vướng tin đồn mang thai vì để lộ vòng 2 to tướng, Nhã Phương đã cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục. Tuy nhiên, có vẻ cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Nhã Phương sau vài tuần "về chung nhà" với Trường Giang. NTK tài năng dành nhiều lời khen cho cô dâu mới về nhan sắc. Anh viết: "Nhã Phương cưới xong đẹp mặn mà quá".