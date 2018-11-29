7 năm sau ngày kinh hoàng, Hiếu Hiền vẫn đau thấu tim khi nhớ về sự ra đi của mẹ

Hậu trường 29/11/2018 11:17

Nhiều năm trôi qua sau ngày nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời, diễn viên Hiếu Hiền vẫn không thể kiềm được cảm xúc khi nhắc về mẹ.

Cách đây vài giờ, diễn viên Hiếu Hiền nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi viết tâm thư gửi con trai lớn. Anh kể về tuổi thơ cơ cực, bị bố mẹ ngăn cản theo đuổi đam mê diễn xuất vì sợ bỏ bê việc học. Mãi đến khi ra trường, nam diễn viên mới được người thân đồng ý cho theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, suốt 10 cùng mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc đi diễn khắp các tỉnh thành, anh vẫn không được công chúng biết đến nhiều. Đôi khi mọi người có nhận ra thì chỉ gọi anh là "Thằng này diễn chung với bà Kim Ngọc".

7 năm sau ngày kinh hoàng, Hiếu Hiền vẫn đau thấu tim khi nhớ về sự ra đi của mẹ - Ảnh 1
Đầu năm 2011, làng giải trí Việt chấn động khi nghệ sĩ Kim Ngọc đột ngột qua đời khi đang diễn trên sân khấu - Ảnh: Internet

Vượt qua thời gian khó khăn, nam diễn viên bén duyên với điện ảnh và được mọi người biết đến nhiều hơn. Lúc này, anh tự hào khi mình đã có thể kiếm được tiền và tự hứa sẽ chăm lo cho mẹ thật tốt. Thế nhưng, khi con trai thành công chưa bao lâu, nghệ sĩ Kim Ngọc lại đột ngột qua đời khi đang diễn trên sân khấu. Đến hiện tại, nhớ về sự việc đau lòng này, Hiếu Hiền vẫn vô cùng nuối tiếc vì không lo được nhiều cho mẹ.

Hiếu Hiền tâm sự với con trai trên Facebook cá nhân: “Rồi khi ba đã tự kiếm được những đồng tiền lớn nhất trong đời thì bà nội lại sống không được bao lâu để cho ba được hưởng cái đặc ân là được chăm sóc cho bà nội, đó chính là điều mà ba luôn đau thấu tim mỗi khi nghĩ đến bà nội của con!”. 

7 năm sau ngày kinh hoàng, Hiếu Hiền vẫn đau thấu tim khi nhớ về sự ra đi của mẹ - Ảnh 2
Từ nhỏ, con trai Hiếu Hiền đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cậu bé nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo nhưng bị gia đình hạn chế tham gia vì tuổi còn nhỏ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông bố hai con cũng vô cùng tự hào khi nhắc đến con trai. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã có niềm đam mê lớn với nghệ thuật và tự làm ra tiền: “Còn bây giờ đến đời của ba, gia đình mình có cuộc sống tạm ổn nhưng ba lại có được cái diễm phúc đó chính là có được con đó Panda và cả em gái của con Miranda nữa! Riêng con đã cho ba thấy được ở tuổi này con đã kiếm được tiền do chính con làm ra mặc dù ba thật sự không muốn con tham gia nghệ thuật sớm như vậy là con đã hơn ba nhiều lắm rồi đó con trai của ba!”.

Hiếu Hiền khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ sự hãnh diện về con trai. Dù đã từ chối rất nhiều lời mời vì không muốn con tham gia nghệ thuật sớm làm xao lãng việc học, nhưng qua một số hoạt động nhỏ mà cậu bé tham gia, anh vui vì “dòng máu truyền thống” của mình và bà nội Kim Ngọc chảy trong con.

7 năm sau ngày kinh hoàng, Hiếu Hiền vẫn đau thấu tim khi nhớ về sự ra đi của mẹ - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc đủ nếp, đủ tẻ của Hiếu Hiền và bà xã sau 8 năm kết hôn - Ảnh: FBNV
Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng

Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng

Sau khi kết hôn với bà xã xinh đẹp, Hiếu Hiền thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc bên các con giống mình như đúc khuôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiếu Hiền con trai Hiếu Hiền Kim Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42