Nhiều năm trôi qua sau ngày nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời, diễn viên Hiếu Hiền vẫn không thể kiềm được cảm xúc khi nhắc về mẹ.

Cách đây vài giờ, diễn viên Hiếu Hiền nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi viết tâm thư gửi con trai lớn. Anh kể về tuổi thơ cơ cực, bị bố mẹ ngăn cản theo đuổi đam mê diễn xuất vì sợ bỏ bê việc học. Mãi đến khi ra trường, nam diễn viên mới được người thân đồng ý cho theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, suốt 10 cùng mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc đi diễn khắp các tỉnh thành, anh vẫn không được công chúng biết đến nhiều. Đôi khi mọi người có nhận ra thì chỉ gọi anh là "Thằng này diễn chung với bà Kim Ngọc". Đầu năm 2011, làng giải trí Việt chấn động khi nghệ sĩ Kim Ngọc đột ngột qua đời khi đang diễn trên sân khấu - Ảnh: Internet Vượt qua thời gian khó khăn, nam diễn viên bén duyên với điện ảnh và được mọi người biết đến nhiều hơn. Lúc này, anh tự hào khi mình đã có thể kiếm được tiền và tự hứa sẽ chăm lo cho mẹ thật tốt. Thế nhưng, khi con trai thành công chưa bao lâu, nghệ sĩ Kim Ngọc lại đột ngột qua đời khi đang diễn trên sân khấu. Đến hiện tại, nhớ về sự việc đau lòng này, Hiếu Hiền vẫn vô cùng nuối tiếc vì không lo được nhiều cho mẹ.

Hiếu Hiền tâm sự với con trai trên Facebook cá nhân: “Rồi khi ba đã tự kiếm được những đồng tiền lớn nhất trong đời thì bà nội lại sống không được bao lâu để cho ba được hưởng cái đặc ân là được chăm sóc cho bà nội, đó chính là điều mà ba luôn đau thấu tim mỗi khi nghĩ đến bà nội của con!”. Từ nhỏ, con trai Hiếu Hiền đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cậu bé nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo nhưng bị gia đình hạn chế tham gia vì tuổi còn nhỏ - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông bố hai con cũng vô cùng tự hào khi nhắc đến con trai. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã có niềm đam mê lớn với nghệ thuật và tự làm ra tiền: “Còn bây giờ đến đời của ba, gia đình mình có cuộc sống tạm ổn nhưng ba lại có được cái diễm phúc đó chính là có được con đó Panda và cả em gái của con Miranda nữa! Riêng con đã cho ba thấy được ở tuổi này con đã kiếm được tiền do chính con làm ra mặc dù ba thật sự không muốn con tham gia nghệ thuật sớm như vậy là con đã hơn ba nhiều lắm rồi đó con trai của ba!”.

Hiếu Hiền khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ sự hãnh diện về con trai. Dù đã từ chối rất nhiều lời mời vì không muốn con tham gia nghệ thuật sớm làm xao lãng việc học, nhưng qua một số hoạt động nhỏ mà cậu bé tham gia, anh vui vì “dòng máu truyền thống” của mình và bà nội Kim Ngọc chảy trong con. Gia đình hạnh phúc đủ nếp, đủ tẻ của Hiếu Hiền và bà xã sau 8 năm kết hôn - Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình yên của Hiếu Hiền bên vợ hotgirl và ba con giống bố như tạc tượng Sau khi kết hôn với bà xã xinh đẹp, Hiếu Hiền thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc bên các con giống mình như đúc khuôn.

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