Cao Thái Sơn sốc khi hay tin 'bạn gái' hot girl qua đời ở tuổi 26 do mắc bệnh ung thư buồng trứng

Hậu trường 25/10/2018 11:12

Cao Thái Sơn vô cùng bàng hoàng, đau xót khi hay tin hot girl Đoàn Dạ Ly qua đời chỉ sau ít tháng điều trị ung thư buồng trứng.

Khuya 24/10, Cao Thái Sơn khiến nhiều người bàng hoàng khi chia sẻ tin hot girl Đoàn Dạ Ly - đồng thời là bạn gái tin đồn của anh qua đời sau ít tháng điều trị ung thư. Được biết, cô gái 26 tuổi mắc bệnh ung thư buồng trứng đã di căn qua tử cung, ổ bụng, đại tràng và thận.

Thời gian qua, tuy được gia đình cùng bạn bè hỗ trợ hết sức trong quá trình chữa bệnh nhưng Dạ Ly không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào tối 24/10 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Khi nghe tin, ca sĩ Cao Thái Sơn đã vô cùng đau lòng. Anh chia sẻ loạt ảnh thân mật cùng cô gái tội nghiệp và để lại lời nhắn nhủ: “Em ra đi thanh thản nhé. Mong em sẽ luôn bình yên ở bên kia thế giới. R.I.P”.

Cao Thái Sơn sốc khi hay tin 'bạn gái' hot girl qua đời ở tuổi 26 do mắc bệnh ung thư buồng trứng - Ảnh 1
Cao Thái Sơn vô cùng đau lòng khi bạn gái tin đồn ra đi sau ít tháng điều trị ung thư buồng trứng - Ảnh: Internet

Cách đây một tháng, Cao Thái Sơn cũng chia sẻ một bài viết thông báo về bệnh tình của hot girl Đoàn Dạ Ly trên trang cá nhân. 

"Em à! Khi anh nghe tin em bị bạo bệnh là anh đang quay hình, cảm giác anh như không thở được vì không muốn tin. Thôi thì kệ giai đoạn cuối hay giai đoạn nào thì trong mắt anh, em vẫn phải cố gắng khoẻ mạnh. Em mãi là cô gái tuyệt vời trên thế gian này.

Bất kì show nào của anh, em cũng có mặt, lần nào cũng có quà cho anh và những bó hoa thật lớn, show lớn của anh ở Sài Gòn em bay vào mang con gấu bông to đùng tặng anh vẫn còn để ở đầu giường kìa. Bây giờ còn chút hy vọng nào thì em cũng phải cố gắng nhé, anh biết là rất khó nên nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng hãy nhớ rằng, mọi người luôn yêu thương em! Luôn mỉm cười và cố gắng nhé Anh sẽ tiếp thêm chút sức mạnh để em chiến đấu với ung thư nhé! Cố lên Bảo Phương (Đoàn Dạ Ly) cô bé xinh đẹp", Cao Thái Sơn buồn bã viết.

Tuy nhiên, chính bản thân anh và nhiều khán giả cũng không thề ngờ rằng cô lại ra đi nhanh như vậy. Bảo Phương (tên thật của hotgirl Đoàn Dạ Ly) còn quá trẻ, chỉ mới 26 tuổi và còn là một mỹ nhân đa tài. Khi hay tin, rất đông cư dân mạng đã nhắn tin động viên Cao Thái Sơn. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, giọng ca Con đường mưa cũng khuyên nhủ mọi người chú ý quan tâm sức khỏe vì bệnh tình có thể ập đến với bất cứ ai.

Cao Thái Sơn sốc khi hay tin 'bạn gái' hot girl qua đời ở tuổi 26 do mắc bệnh ung thư buồng trứng - Ảnh 2
Cao Thái Sơn và hot girl 26 tuổi từng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau - Ảnh: Internet
Cao Thái Sơn sốc khi hay tin 'bạn gái' hot girl qua đời ở tuổi 26 do mắc bệnh ung thư buồng trứng - Ảnh 3
Đoàn Dạ Ly sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình cân đối theo chuẩn hiện đại. Cô được biết đến qua cuộc thi 'Miss teen năm 2010'. Tuy nhiên, sau đó Dạ Ly không theo con đường nghệ thuật mà rẽ hướng qua kinh doanh. Cô gái sinh năm 1993 còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt khi giữ vai trò giám đốc một công ty kinh doanh lĩnh vực trang sức, thời trang - Ảnh: Internet
Cao Thái Sơn sốc khi hay tin 'bạn gái' hot girl qua đời ở tuổi 26 do mắc bệnh ung thư buồng trứng - Ảnh 4
Cô gái xinh đẹp, đa tài nhưng có cuộc đời đoản mệnh khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet
Cao Thái Sơn cảm giác như không thở được khi biết tin 'người tình tin đồn' một thời Đoàn Dạ Ly bị ung thư

Cao Thái Sơn cảm giác như không thở được khi biết tin 'người tình tin đồn' một thời Đoàn Dạ Ly bị ung thư

Nghe tin 'người tình tin đồn' Đoàn Dạ Ly bị ung thư, ca sĩ Cao Thái Sơn vô cùng bất ngờ và đau xót.

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