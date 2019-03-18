Hé lộ gương mặt thật của Lương Bằng Quang sau phẫu thuật thẩm mỹ

Nhiều người ngưỡng mộ nhan sắc của Lương Bằng Quang sau phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sự thật thì khá trái ngược.

Thời gian qua, Lương Bằng Quang gây chú khi khi công khai loạt ảnh chụp sau phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ được nhận xét là điển trai như sao Ấn Độ bởi gương mặt sắc nét và có hồn. Trước đó, nhiều người khuyên Lương Bằng Quang không nên dao kéo. Tuy nhiên, khi xem hình ảnh mới nhất của anh thì đã thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, đó thực chất chỉ là ảnh đã qua photoshop. Mới đây, bạn trai Ngân 98 đã đăng tải loạt ảnh selfie và gây bất ngờ với nhan sắc chưa qua chỉnh sửa. Có thể thấy, làn da của Lương Bằng Quang vẫn ngăm đen, gương mặt hơi sưng và không hấp dẫn như trong loạt ảnh đăng tải trước đó.

Gương mặt sau phẫu thuật của Lương Bằng Quang vẫn còn sưng và hơi thô - Ảnh: Internet

Lương Bằng Quang đã trải qua các ca phẫu thuật như cắt mí, gọt cằm, nâng sống mũi - Ảnh: Internet

Lương Bằng Quang khoe ảnh đã qua photoshop khiến dân mạng bán tín bán nghi - Ảnh: Internet

Ảnh lúc mới phẫu thuật của Lương Bằng Quang - Ảnh: Internet

Ngoài việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ thì thời gian qua Lương Bằng Quang cũng bị chỉ trích nhiều khi liên tục có những hành động phản cảm với bạn gái Ngân 98. Những động thái này của anh được cho là đang cố tình dùng chiêu trò để hâm nóng tên tuổi. Tuy nhiên, mặc cho dư luận lên án thì cả hai vẫn không ngại cập nhật những khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Mẹ Lương Bằng Quang phản ứng bất ngờ khi con trai yêu Ngân 98 Dù con trai yêu bạn gái có gu ăn mặc hở bạo nhưng mẹ Lương Bằng Quang cho biết sẽ ủng hộ chuyện tình này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-guong-mat-that-cua-luong-bang-quang-sau-phau-thuat-tham-my-318693.html