'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra

Hậu trường 13/03/2019 16:36

Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ với hình ảnh mới của Lương Bằng Quang sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, "trùng tu" toàn bộ gương mặt.

Ít ngày sau khi hé lộ gương mặt băng bó sưng phù, Lương Bằng Quang bất ngờ công bố những hình ảnh mới nhất của mình sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang Facebook cá nhân và fanpage chính thức, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ về diện mạo mới. Anh tự hào khi được gọi là: “Cực phẩm lai Tây”, “Nam thần nước ngoài”.

'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra - Ảnh 1
Diện mạo mới của Lương Bằng Quang sau khi 'dao kéo' khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Cắt từ clip
'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra - Ảnh 2
Nhiều fan không nhận ra thần tượng với hình ảnh này - Ảnh: Cắt từ clip

Theo clip được đăng tải, nam ca sĩ, nhạc sĩ thay đổi khá nhiều so với trước đây. Khuôn mặt góc cạnh như nam thần cùng với hàm râu quai nón khiến anh càng trở nên thu hút.

Chia sẻ mới nhất của Lương Bằng Quang sau khi phẫu thuật thẩm mỹ: “Vết thương và nỗi đau rồi sẽ lành từ niềm tin của những người xung quanh và chính bạn. Những người khác họ phán xét và lên kịch bản cho cuộc đời bạn, còn việc của bạn là phải sống trọn từng phút giây".

'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra - Ảnh 3
Ở góc nghiêng...
'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra - Ảnh 4
... nhìn anh quá khác so với trước khi thẩm mỹ - Ảnh: Cắt từ clip
'Dao kéo' ở tuổi 37, Lương Bằng Quang lột xác đến ngỡ ngàng, gương mặt thay đổi khó nhận ra - Ảnh 5
Chàng nhạc sĩ sinh năm 1982 còn đăng ảnh lúc chưa thẩm mỹ và hiện tại để công chúng đánh giá - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn trầm trồ. Không ít người nhận xét khó nhận ra Lương Bằng Quang sau khi “đập mặt xây lại”.

“Không nhận ra luôn"; "Đẹp dữ vậy trời, không ngờ luôn"; "Oạch! Em nhận không ra anh luôn"; "Rất đẹp trai phong độ đáng đồng tiền bát gạo nè"; "Thần thái phong độ quá thầy ơi, giống trai Ấn Độ quá em thích thầy"... là những bình luận khen ngợi vẻ điển trai của Lương Bằng Quang sau khi "dao kéo".

Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật

Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật

Dù đã bước qua tuổi 37 nhưng ca sĩ Lương Bằng Quang vẫn quyết định nhờ cậy dao kéo để thay đổi nhiều điểm quan trọng trên gương mặt.

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