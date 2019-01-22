Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream

Hậu trường 22/01/2019 10:58

Hành động phản cảm của Lương Bằng Quang trên vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream khiến nhiều người nổi giận.

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Lương Bằng Quang và bạn gái Ngân 98 đi ăn lẩu. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Lương Bằng Quang liên tục dùng tay chạm vào vòng 1 của người yêu nóng bỏng. Anh còn có những hành đồng sàm sỡ giữa chốn "thanh thiên bạch nhật" không khác gì đang ở phòng ngủ chỉ có hai người.

Ngược lại, Ngân 98 cũng không hề tỏ ra xấu hổ mà còn thoải mái hưởng ứng trò đùa đáng bị chỉ trích của bạn trai. Ánh mắt và biểu cảm của người đẹp 9x này cũng khiến nhiều người nổi giận vì quá phản cảm. 

Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream - Ảnh 1
Lương Bằng Quang vô tư sàm sỡ vòng 1 của Ngân 98 khi đang livestream - Ảnh: Cắt từ clip
Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream - Ảnh 2
Hành động của cả hai bị cho là phản cảm, thiếu tôn trọng khán giả - Ảnh: Cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi có những hành động phản cảm ở chốn đông người. Ngân 98 nổi tiếng là mỹ nhân hở bạo nhất showbiz. Cô không ngại chụp những bức ảnh khỏa thân ở khắp mọi nơi, diện trang phục cắt trên khoét dưới để khoe trọn ba vòng trước ống kính.

Trong khi đó, Lương Bằng Quang không những không có ý định giữ gìn cho bạn gái mà còn vô tư hưởng ứng cùng cô. Đó là lý do suốt thời gian qua, những bức ảnh nóng của họ cứ bị chia sẻ rộng rãi khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream - Ảnh 3

Từ lúc yêu nhau, Lương Bằng Quang và Ngân 98 thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream - Ảnh 4
Lương Bằng Quang bị chỉ trích vì vô tư sờ nắn vòng 1 của bạn gái lúc đang livestream - Ảnh 5
Sự vô tư quá mức của cả hai khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Internet

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng có mối quan hệ thầy trò. Khi đó, Ngân 98 gọi nam ca sĩ là chú và thường ghé studio của anh để học hát. Tuy nhiên, sau một thời gian cặp đôi gây tranh cãi khi thường xuyên xuất hiện tình tứ ở chốn đông người. Những bức ảnh chụp chung vô cùng nhạy cảm của họ cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Sau một thời gian, chính Lương Bằng Quang đã thừa nhận đang yêu Ngân 98. Họ chuyển xưng hô từ "chú-cháu" qua "anh-em" và thường xuyên dính như sam ở bất cứ đâu.

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