Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật

Hậu trường 07/03/2019 10:32

Dù đã bước qua tuổi 37 nhưng ca sĩ Lương Bằng Quang vẫn quyết định nhờ cậy dao kéo để thay đổi nhiều điểm quan trọng trên gương mặt.

Mới đây, Lương Bằng Quang gây sốc khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp sau khi thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt. Tuy đã ở tuổi 37 nhưng nam ca sĩ không ngại đau để mong thay đổi diện mạo hoàn toàn. Nhìn sơ qua, có thể thấy Lương Bằng Quang đã trải qua một số ca tiểu phẫu như cắt mí, nâng mũi, gọt cằm... Vì quá đau nên anh phải ăn cháo rất khó khăn. 

Trước đó vài ngày, Lương Bằng Quang cũng chia sẻ những đoạn clip được quay trước phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên của gương mặt trước khi bị biến đổi hoàn toàn.

"Còn ba ngày nữa sẽ phẫu thuật 100% gương mặt. Những video cuối cùng với hình hài thân quen 37 năm", Lương Bằng Quang viết.

Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 1
Lương Bằng Quang khiến nhiều người choáng váng khi tuyên bố sửa toàn bộ gương mặt - Ảnh: Internet
Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 2
Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 3
Có thể thấy, Lương Bằng Quang đã trải qua những ca phẫu thuật như cắt mí, gọt cằm, nâng mũi... - Ảnh: Internet
Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 4
Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 5
Thông báo 'đập mặt xây lại' của Lương Bằng Quang trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật - Ảnh 6
Vài tháng gần đây, Lương Bằng Quang cũng liên tục gây chú ý bởi cuộc tình ồn ào với Ngân 98 - Ảnh: Internet

Ngoài việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ thì thời gian qua Lương Bằng Quang cũng bị chỉ trích nhiều khi liên tục có những hành động phản cảm với bạn gái Ngân 98. Những động thái này của anh được cho là đang cố tình dùng chiêu trò để hâm nóng tên tuổi. Tuy nhiên, mặc cho dư luận lên án thì những bức ảnh, video tình cứ của cả hai vẫn được đăng tải liên tục khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Bạn gái kém 16 tuổi của Lương Bằng Quang lại bị chỉ trích vì khoe thân phản cảm

Bạn gái kém 16 tuổi của Lương Bằng Quang lại bị chỉ trích vì khoe thân phản cảm

Cô nàng còn khiến cộng đồng fan bất mãn vì so sánh nhan sắc của mình với Phạm Băng Băng.

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