Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật

Mới đây, Lương Bằng Quang gây sốc khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp sau khi thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt. Tuy đã ở tuổi 37 nhưng nam ca sĩ không ngại đau để mong thay đổi diện mạo hoàn toàn. Nhìn sơ qua, có thể thấy Lương Bằng Quang đã trải qua một số ca tiểu phẫu như cắt mí, nâng mũi, gọt cằm... Vì quá đau nên anh phải ăn cháo rất khó khăn.

Trước đó vài ngày, Lương Bằng Quang cũng chia sẻ những đoạn clip được quay trước phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên của gương mặt trước khi bị biến đổi hoàn toàn.