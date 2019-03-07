Lương Bằng Quang 'đập mặt xây lại' ở tuổi U40, phải ăn cháo trong phòng phẫu thuật

Dù đã bước qua tuổi 37 nhưng ca sĩ Lương Bằng Quang vẫn quyết định nhờ cậy dao kéo để thay đổi nhiều điểm quan trọng trên gương mặt.
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Mới đây, Lương Bằng Quang gây sốc khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp sau khi thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt. Tuy đã ở tuổi 37 nhưng nam ca sĩ không ngại đau để mong thay đổi diện mạo hoàn toàn. Nhìn sơ qua, có thể thấy Lương Bằng Quang đã trải qua một số ca tiểu phẫu như cắt mí, nâng mũi, gọt cằm... Vì quá đau nên anh phải ăn cháo rất khó khăn.
Trước đó vài ngày, Lương Bằng Quang cũng chia sẻ những đoạn clip được quay trước phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên của gương mặt trước khi bị biến đổi hoàn toàn.
"Còn ba ngày nữa sẽ phẫu thuật 100% gương mặt. Những video cuối cùng với hình hài thân quen 37 năm", Lương Bằng Quang viết.
Ngoài việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ thì thời gian qua Lương Bằng Quang cũng bị chỉ trích nhiều khi liên tục có những hành động phản cảm với bạn gái Ngân 98. Những động thái này của anh được cho là đang cố tình dùng chiêu trò để hâm nóng tên tuổi. Tuy nhiên, mặc cho dư luận lên án thì những bức ảnh, video tình cứ của cả hai vẫn được đăng tải liên tục khiến nhiều người không khỏi bức xúc.