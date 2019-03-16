Mẹ Lương Bằng Quang phản ứng bất ngờ khi con trai yêu Ngân 98

Dù con trai yêu bạn gái có gu ăn mặc hở bạo nhưng mẹ Lương Bằng Quang cho biết sẽ ủng hộ chuyện tình này.

Ngân 98 được biết đến không phải bởi tài năng mà vì những bộ hình phản cảm cô nàng đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài việc ăn mặc hở bạo thì chân dài này cũng liên tục bị chỉ trích bởi những cách tạo dáng phản cảm gây nhức mắt cho người xem.

Những tưởng một cô gái như vậy sẽ không thể làm hài lòng mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên mới đây, mẹ của Lương Bằng Quang lại có chia sẻ đầy bất ngờ về bạn gái của con trai. Cụ thể, bà cho biết Ngân 98 là một cô gái khá ngoan và lễ phép với người lớn. Khi tiếp xúc, bà cũng dần có tình cảm và không phản đối chuyện tình này.

“Lúc đầu tôi chỉ biết Ngân 98 qua mạng nên cũng có cấm cản Quang. Nhưng đến thời điểm hiện tại sau khi quen Quang thì Ngân ăn mặc kín đáo hơn mỗi khi đi ăn với gia đình, bé Ngân cũng biết tự kiếm tiền bằng cách bán hàng online, chịu đi học nữa. Ngân rất là ngoan, lễ phép với người lớn", mẹ Lương Bằng Quang cho hay.

Mẹ Lương Bằng Quang không phản đối chuyện tình cảm của con trai - Ảnh: Internet

Ngân 98 được xem là mỹ nhân ăn mặc hở bạo nhất showbiz - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Lương Bằng Quang liên tục xuất hiện trên mặt báo vì công khai "đập mặt xây lại" toàn bộ. Ngoài việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ thì ca sĩ này cũng bị chỉ trích nhiều khi liên tục có những hành động phản cảm với bạn gái Ngân 98.

Những động thái này của anh được cho là đang cố tình dùng chiêu trò để hâm nóng tên tuổi. Tuy nhiên, mặc cho dư luận lên án thì những bức ảnh, video tình tứ của cả hai vẫn được đăng tải liên tục khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-luong-bang-quang-phan-ung-bat-ngo-khi-con-trai-yeu-ngan-98-318544.html