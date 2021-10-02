Hậu ồn ào '5 triệu', Jack lại bị netizen 'ném đá' vì làm một điều 'khó coi' với 'đàn anh' Trương Thế Vinh?

Hậu trường 02/10/2021 16:45

Nam ca sĩ Jack lại dính vào ồn ào khi có hành động không nên với diễn viên Trương Thế Vinh.

Kể từ khi vướng lùm xùm có con với bạn gái, nhất cử nhất động của Jack đều được netizen quan tâm. Mới đây, netizen đang truyền tay nhau một khoảnh khắc được cho Jack đã có hành động không nên với tiền bối Trương Thế Vinh trong hậu trường của chương trình Running Man Vietnam mùa 2.

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Cụ thể, các thành viên đang ngồi thành vòng tròn chơi đếm số. Tuy nhiên, "Voi biển" Trương Thế Vinh đã bị phạm luật nên các người chơi ngồi bên cạnh như Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc,... đã "đánh yêu" đàn anh. 

Đáng chú ý là hành động của Jack, vì ngồi quá xa Trương Thế Vinh nên nam ca sĩ sinh năm 1997 đã lấy chai nước ném thẳng vào... mặt của tiền bối. Khoảnh khắc này được máy quay ghi lại và khiến Jack nhận về "cơn bão" lời chê.

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 Jack ném chai nước vào mặt Trương Thế Vinh khiến netizen phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng, thứ nhất là vì Jack nhỏ tuổi hơn Trương Thế Vinh rất nhiều nên hành động trên được xem là vô lễ. Thứ hai, đây chỉ là một trò chơi hậu trường nên chuyện Jack hơn thua như vậy không thể chấp nhận được.

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 Jack cũng từng bị cho là 'đánh và đạp' Trương Thế Vinh ở tập trước.

Trước đó, nam ca sĩ "Hoa hải đường" còn bị "chỉ điểm" với loạt hành động được cho là "không phải phép" với những thành viên khác như Thúy Ngân, Trường Giang,...

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Hiện tại, sự xuất hiện của Jack trong dàn cast Running Man Vietnam mùa 2 vẫn đang là "cái gai trong mắt" của một bộ phận khán giả. Thậm chí, netizen còn liên tục yêu cầu BTC loại nam ca sĩ 24 tuổi ra khỏi chương trình.

Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man?

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man?

Nhiều người cho rằng hành động của Jack đối với những người chơi trong Running Man là 'thất lễ'.

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