Hàng xóm tiết lộ ông Dũng 'lò vôi' mê bà Phương Hằng như 'điếu đổ', không dễ gì ly dị được!

Trái với hình ảnh chua ngoa, đanh đá trên mạng xã hội, hình ảnh nữ đại gia Phương Hằng trong mắt hàng xóm đẹp từ nhân cách bên trong đến ngoại hình bên ngoài.

Bà Phương Hằng nổi tiếng từ những phát ngôn đanh thép, chẳng sợ mất lòng ai khi liên tiếp "vạch mặt" nhiều góc khuất của các nghệ sĩ trong giới showbiz. Nhiều khán giả xem xong livestream phải đặt cho bà biệt hiệu "Người đàn bà thép". Bên cạnh đó, cũng không ít người ném đá vì sự mỉa mai sâu cay từ những lời nói của bà. Phương Hằng trong các buổi livestream đều gây làn sóng dư luận - Ảnh: Internet Nhiều người không khỏi tò mò rằng trên sóng bà hùng hồn, chanh chua như vậy thì ngoài đời sẽ là người như thế nào. Mới đây, những hàng xóm gần nhà nữ đại gia đã có những chia sẻ thú vị tiết lộ về con người thật của bà.

Một người hàng xóm gần nhà bà Phương Hằng xác nhận việc vợ chồng bà làm từ thiện rất nhiều và những người sống xung quanh đây ai cũng biết điều đó, bà nói: "Bả đẹp chứ, đẹp vậy ông Dũng “lò vôi” mới mê. Với đúng ra người ở đây cũng biết chuyện bả làm từ thiện nhiều. Cái Đại Nam to đùng này, nghe kêu mua vé gì đó là cho quỹ mổ tim của ổng bả. Hai vợ chồng làm nhiêu cho hết". Nói về chuyện vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng xảy ra tranh cãi và và muốn ly dị, người này tự tin khẳng định ông Dũng rất mê bà Phương Hằng nên không dễ gì ly dị được: "Trời không có đâu, bả đẹp với lanh vậy, ông Dũng mê bả lắm dễ gì ly dị. Chắc lâu lâu hù chơi cho vui, chị cũng lâu lâu đòi ly dị với chồng nè, sao đâu."

Ngoài việc thường xuyên đi từ thiện, người hàng xóm khác còn cho biết ông Dũng mê bà Phương Hằng như 'điếu đổ' - Ảnh: Internet Theo một nguồn tin, một người hàng xóm khác cũng chia sẻ rằng cả Bình Dương ai cũng biết đến vợ chồng Phương Hằng - Dũng "lò vôi" vì ông bà thường xuyên đi làm từ thiện. Và khẳng định "chắc nịnh" vợ chồng bà là người tốt. Đoạn hội thoại được chia sẻ tại quán nước gần nhà bà Phương Hằng như sau: – Bữa giờ bà Hằng nổi quá trời nổi, lên mạng đọc toàn thấy tin của bả không. Nghe nói mấy đứa nào trên mạng chửi bả quá trời, bả tức rồi kêu ly hôn gì rùm beng lắm. – Ông coi ở đâu cho coi với! – Lên "du tu bi" (YouTube) mà coi. – Mà bộ tới công chuyện hay gì mà lên mạng mắng chửi bà ấy trời, thấy bà Hằng với ông Dũng đi từ thiện hoài. Người tốt đó! – Chắc cả cái Bình Dương ai cũng biết chú Dũng với cô Hằng cô chú nhỉ… – Biết hết chứ, giàu vậy mà không biết mới lạ. Bây giờ cả cái Bình Dương người ta nói ầm lên kìa. Hàng xóm cho biết vợ chồng bà là người tốt và cũng thường xuyên đi làm từ thiện - Ảnh: Internet Thêm một người hàng xóm khác nữa cũng nói về cặp vợ chồng này: "Bà Hằng, ông Dũng ở ngoài hiền khô, bả nhìn sắc sảo hơn, nói chuyện đanh thép lắm. Cậu chưa thấy, nhân viên của bả sợ bả 1 cây. Mà có cái mắc cười, bữa giờ lên mạng thấy tụi nó kêu bả đeo "hột mít" gì gì… Bả làm gì đeo hột mít trời". Một hàng xóm này nói rằng vợ chồng nhà Phương Hằng ở ngoài đời hiền khô - Ảnh: Internet Được biết, khi ông Dũng bắt tay vào xây dựng khu du lịch Đại Nam cũng là thời điểm 2 người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Lúc đó, nhiều người tỏ vẻ hoài nghi khi ông Dũng quyết tâm thực hiện ước mơ xây dựng Đại Nam thành khu du lịch đứng đầu Đông Nam Nam Á thì chỉ có bà Hằng tin tưởng và ủng hộ ông. Với sự thành công của "siêu dự án" Đại Nam như hiện nay thì có thể thấy bà Hằng đã có đóng góp không hề nhỏ.

Nữ đại gia Phương Hằng 'thú tội' lý do chối bỏ tên Thanh Tuyền, có liên quan gì đến cuốn phim 'Người Đàn Bà Liêu Xiêu'? Bà Nguyễn Phương Hằng mới đây đã tiết lộ, tên khai sinh trên giấy tờ của mình thực ra là Thanh Tuyền. Mặc dù bà rất yêu quý cái tên này nhưng buộc lòng phải thay đổi vì có lý do ẩn chứa phía sau.

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