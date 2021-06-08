Nữ đại gia Phương Hằng 'thú tội' lý do chối bỏ tên Thanh Tuyền, có liên quan gì đến cuốn phim 'Người Đàn Bà Liêu Xiêu'?

Hậu trường 08/06/2021 07:43

Bà Nguyễn Phương Hằng mới đây đã tiết lộ, tên khai sinh trên giấy tờ của mình thực ra là Thanh Tuyền. Mặc dù bà rất yêu quý cái tên này nhưng buộc lòng phải thay đổi vì có lý do ẩn chứa phía sau.

Phương Hằng cho biết cái tên Thanh Tuyền trên giấy khai sinh là do chính cha đã đặt cho bà. Vì ông một người say mê ca hát và rất mến mộ danh ca Thanh Tuyền nên đã chọn tên đó để đặt cho con gái.

Mặc dù bà rất yêu quý và trân trọng tên khai sinh mà cha đã chọn nhưng nữ đại gia luôn cảm thấy cái tên Thanh Tuyền lận đận quá! Bà chủ Đại Nam còn nói đùa rằng nếu có thể làm phim về cuộc đời mình, bà sẽ đặt tên phim là Người Đàn Bà Liêu Xiêu vì đã đã phải trải qua nhiều sóng gió, gian truân. 

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Bà chủ Đại Nam cảm thấy cuộc đời bà gắn với cái tên Thanh Tuyền sao lận đận quá nên bà quyết định thay đổi tên thành Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bà cũng tâm sự rằng, chính sóng gió những năm còn mang tên Thanh Tuyền đã cho bà sự tự tin và ý chí. Nữ đại gia luôn quan niệm phải sống là người tử tế, không vi phạm pháp luật, phải là một tấm gương sáng để các con noi theo. Bà nói: 

"Tôi luôn tâm niệm mình phải sống tử tế, không bao giờ động chạm đến pháp luật, vì tôi vừa là cha vừa là mẹ của các con mình. Chúng chỉ có mẹ để dựa vào, nên tôi luôn làm gương cho con, dạy con những điều hay lẽ phải. 

Nhưng tôi dạy con cũng rất quyết liệt, cứng rắn. Trước kia, con trai lớn của tôi có một giai đoạn nổi loạn, tôi chỉnh đốn cháu ngay, xử lý lập tức để nắn lại vào đường đi đúng. Giờ thì cháu rất ngoan, sắp có vợ rồi, thế là tôi yên tâm".

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Bà luôn quan niệm phải sống thật tử tế, là tấm gương cho các con noi theo - Ảnh: Internet 

Sau này, bà thích tên Phương Hằng quá nên đã tự thay đổi tên khai sinh của mình. Chia sẻ về quyết định này nữ đại gia cho hay rằng bà có hỏi ý kiến ông Dũng "Lò vôi" về cái tên và ông khen cái tên cũng hay nên từ đó, bà tự gọi mình là Phương Hằng. 

Bà tiết lộ thêm, ngày còn nhỏ, cha của bà đầu tư cho con gái học âm nhạc, học nhảy múa, thể dục dụng cụ để con luôn tự tin và năng động. Những kỹ năng này cộng với sự rèn luyện tự thân, năng khiếu hoạt ngôn đã khiến bà trở thành một người phụ nữ nhiều sức hút, lắm tài lẻ và đặc biệt là rất hài hước - như chính bà đã thú nhận ở thời điểm hiện tại. 

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