Hà Hồ kiệt sức, nằm gục trên sàn nhà vì đi buôn son thu lãi lớn

Sau mấy ngày chuyển hướng qua kinh doanh, Hồ Ngọc Hà kiệt sức đến nỗi nằm gục trên thùng carton đựng mỹ phẩm khiến nhiều fan xót xa.

Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, Hà Hồ không chỉ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Việt Nam mà còn là đại gia của chính mình. Người đẹp tự kiếm tiền mua siêu xe, biệt thự và chăm lo cuộc sống đầy đủ cho cả gia đình.

Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để chứng minh khả năng kiếm tiền siêu đỉnh của “Nữ hoàng giải trí”. Mới đây, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã mạnh dạn chuyển hướng qua kinh doanh dòng son mang thương hiệu của riêng cô. Đây là dự định mà mỹ nhân Quảng Bình ấp ủ bấy lâu nay, giờ đây mới có dịp thực hiện.

Hồ Ngọc Hà tươi tắn trong sự kiện giới thiệu mẫu son đầu tiên của mình - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng giải trí' khá có duyên với công việc kinh doanh mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Tuy đây là lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực mới nhưng Hà Hồ đã đạt được những thành công nhất định. Vì bán hàng quá đắt khách, “Nữ hoàng giải trí" kiệt sức đến nỗi nằm ngủ gật bên những thùng giấy trống trơn. "Muốn TRIỆU PHÚ thì ngoài những điều TRỜI PHÚ phải vượt qua hàng ngàn sự TRỜI HÀNH. Thành nhà buôn từ bao giờ vậy Hà?”, cô than thở.

Sau ít ngày đi bán son, Hà Hồ kiệt sức nằm ngủ gục bên thùng giấy - Ảnh: FBNV

Từ ngày bên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý bất ngờ giỏi hơn ở khía cạnh này Ai cũng đều bất ngờ khi nam diễn viên bình luận bằng tiếng Việt khá tốt. Đây là điều chưa từng thấy trước đây ở nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-kiet-suc-nam-guc-tren-san-nha-vi-di-buon-son-thu-lai-lon-273899.html