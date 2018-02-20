Diện áo dài lộng lẫy ngày đầu năm, Hồ Ngọc Hà không ngờ lại đụng hàng Kỳ Duyên

Tuy cùng diện một thiết kế giống nhau nhưng Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Kỳ Duyên lại thể hiện hai thần thái hoàn toàn khác biệt.
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Không hiểu vì vô tình hay hữu ý mà mới đầu năm, Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Kỳ Duyên lại diện cùng một thiết kế áo dài. Đây là một thiết kế đặc biệt của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Chiếc áo dài hở lưng táo bạo này giúp tôn lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng của người phụ nữ.
Với thiết kế áo dài trắng lấp lánh này, Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện thần thái quyền lực và kiêu sa. Kết hợp với chiếc quần đỏ và tạo hình sắc sảo, người đẹp trông càng thêm cá tính và hiện đại.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng và sang chảnh của Kỳ Duyên, Hồ Ngọc Hà lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng, thùy mị và nền nã. “Nữ hoàng giải trí" kết hợp áo dài với chiếc quần đen làm nổi bật thêm sự lấp lánh của trang phục.