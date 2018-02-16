Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vì tuổi anh khá may mắn nên được Hồ Ngọc Hà mời xông đất đầu năm. Nam ca sĩ chỉ đến 30 phút nhưng được đàn em trả đến 3 tỉ đồng.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái khiến công chúng chú ý. Nam ca sĩ tiết lộ được Hồ Ngọc Hà mời đến nhà xông đất lúc 1 giờ sáng với giá... 3 tỷ đồng.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một cách hài hước: “… Tuổi con heo dễ thương lắm, hiền lắm… Nhỏ này thuê tui xông đất giá 3 tỷ/30 phút. Thầy đã đến lúc 1 giờ sáng. Cả nhà phải đón ‘thần tài’ từ ngoài cổng nữa chứ! Thương ghê!”.
Chưa biết mức giá trên trời này là thật hay đùa nhưng “ông hoàng nhạc Việt” còn đăng tải rất nhiều hình ảnh vui vẻ bên gia đình Hà Hồ. Anh được đàn em ra đón từ ngoài cửa và chuẩn bị rất nhiều bánh, mứt, trà, rượu để tiếp đón.