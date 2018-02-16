Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng

Hậu trường 16/02/2018 14:06

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vì tuổi anh khá may mắn nên được Hồ Ngọc Hà mời xông đất đầu năm. Nam ca sĩ chỉ đến 30 phút nhưng được đàn em trả đến 3 tỉ đồng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái khiến công chúng chú ý. Nam ca sĩ tiết lộ được Hồ Ngọc Hà mời đến nhà xông đất lúc 1 giờ sáng với giá... 3 tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một cách hài hước: “… Tuổi con heo dễ thương lắm, hiền lắm… Nhỏ này thuê tui xông đất giá 3 tỷ/30 phút. Thầy đã đến lúc 1 giờ sáng. Cả nhà phải đón ‘thần tài’ từ ngoài cổng nữa chứ! Thương ghê!”.

Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ đến xông đất nhà Hà Hồ lúc 1 giờ sáng - Ảnh: FBNV

Chưa biết mức giá trên trời này là thật hay đùa nhưng “ông hoàng nhạc Việt” còn đăng tải rất nhiều hình ảnh vui vẻ bên gia đình Hà Hồ. Anh được đàn em ra đón từ ngoài cửa và chuẩn bị rất nhiều bánh, mứt, trà, rượu để tiếp đón. 

Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 2
Nữ ca sĩ ra tận cửa để đón khách - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà cười rạng rỡ mời đàn anh vào nhà - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 4
'Nữ hoàng giải trí' chuẩn bị bánh, mứt khá tươm tất ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 5
Hà Hồ cười hạnh phúc khi đón năm mới bên ba, mẹ, bạn trai và đàn anh thân thiết - Ảnh: FBNV 
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 6
Cả gia đình nâng ly rượu đầu năm - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng nhận lì xì từ Hà Hồ và ba mẹ cô - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 8
Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng năm mới đến nam ca sĩ - Ảnh: FBNV
"Anh Đàm Vĩnh Hưng chỉ "xù lông" với những người sống không phải đạo"

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Hồ Ngọc Hà xông đất đầu năm

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