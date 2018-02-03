Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc

Chiều qua 2/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện giao lưu, tặng chữ ký cho người hâm mộ vào ngày 4/2 tới. Tối cùng ngày, toàn đội đã có buổi gặp gỡ báo chí và dùng bữa cơm thân mật với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí miền Nam.

Sau sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng các "người hùng" và khoe chiếc áo dày đặc chữ ký của tuyển U23 Việt Nam. Bằng cách viết đầy tự hào, “Ông hoàng nhạc Việt” hứa sẽ đi thêu tất cả các chữ ký quý giá này để lưu giữ làm kỷ niệm.