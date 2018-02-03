Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc

Hậu trường 03/02/2018 10:16

Vì quá hâm mộ các “anh hùng sân cỏ”, Đàm Vĩnh Hưng đã cởi luôn chiếc áo hàng hiệu đang mặc trên người để đi thu thập chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Chiều qua 2/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện giao lưu, tặng chữ ký cho người hâm mộ vào ngày 4/2 tới. Tối cùng ngày, toàn đội đã có buổi gặp gỡ báo chí và dùng bữa cơm thân mật với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí miền Nam.

Sau sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng các "người hùng" và khoe chiếc áo dày đặc chữ ký của tuyển U23 Việt Nam. Bằng cách viết đầy tự hào, “Ông hoàng nhạc Việt” hứa sẽ đi thêu tất cả các chữ ký quý giá này để lưu giữ làm kỷ niệm.

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng tích cực hỏi thăm từng cầu thủ - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 2

‘Ông hoàng nhạc Việt’ vô cùng hâm mộ các chàng trai giỏi giang của U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 3

Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ hăng hái nhất khi tham gia các sự kiện có U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 4

Nam ca sĩ chụp ảnh cùng đội trường mắt híp Xuân Trường - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 5

Đàm Vĩnh Hưng không ngại hi sinh chiếc áo hàng hiệu để xin chữ ký của toàn đội - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 6

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 7

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 8

Đàm Vĩnh Hưng rất trân trọng những khoảnh khắc được gặp gỡ, trò chuyện cùng các tuyển thủ - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 9

Ngày 4/2 tới, U23 Việt Nam sẽ có buổi giao lưu với hơn 30.000 khán giả TP.HCM - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc - Ảnh 10

Bùi Tiến Dũng bật khóc khi bị xỉa xói bảng giá cao ngất trời: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng

Bùi Tiến Dũng bật khóc khi bị xỉa xói bảng giá cao ngất trời: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng

Sau khi quản lý Bùi Tiến Dũng tiết lộ chuyện chàng thủ môn Thanh Hóa bật khóc khi nghe tin bảng giá bị lộ, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng để bảo vệ "người hùng" của U23 Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng U23 Việt Nam U23 Việt Nam đến Sài Gòn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42