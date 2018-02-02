Bùi Tiến Dũng bật khóc khi bị xỉa xói bảng giá cao ngất trời: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng

Có thể thấy, dù Bùi Tiến Dũng nổi tiếng chưa lâu nhưng đã có giá cát-xê cao ngất ngưỡng, vượt mặt nhiều sao hạng A trong làng giải trí .

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp bảng giá khủng của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người choáng váng. Theo đó, nếu đơn vị nào có dự định book chàng thủ môn nổi tiếng đi sự kiện, chụp ảnh quảng cáo hay đăng bài lên Facebook thì đều phải trả những mức giá cao ngất ngưỡng, được tính bằng USD.

Trong khi dư luận đang hoang mang thì mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã viết bức tâm thư dài để bảo vệ Bùi Tiến Dũng. Nam ca sĩ cho rằng, với những gì mà Bùi Tiến Dũng đã làm thì hoàn toàn xứng đáng được hưởng quả ngọt.

Trước thông tin này, hàng loạt khán giả bày tỏ sự thất vọng về "người hùng" U23 Việt Nam cũng như công ty đang quản lý anh. Nhiều người lo lắng chàng thủ môn xứ Thanh bị danh lợi che mắt, để rồi lại đi theo vết xe đổ của nhiều đàn anh đi trước.

“Quyết định dành cả tuổi thanh xuân đêm nay viết cái status này mới được! Hưng thấy hơi bức xúc trước câu chuyện “giá cả” của em Bùi Tiến Dũng! Hưng có những lời muốn nói như sau:

1/ Bạn có dám chắc chắn đó là bảng giá thật hay không? Nếu sau khi biết đó là trò chơi của dân cư mạng thì có ai viết những dòng chữ xin lỗi Bùi Tiến Dũng không? Hay im lặng hèn hạ?

2/ Tại sao bạn lại chửi bới? Chỉ trích? Bạn có trả số tiền nào trong bảng giá đó không?

3/ Nếu con em của bạn được săn đón và hot như vậy bạn có muốn thiên hạ chửi không?

4/ Đặt trường hợp giá cả là như thế có thật thì đã sao? Bạn và công ty bạn có nhu cầu mời Dũng đến không? Nếu không thì tại sao lại ý kiến?

Đàm Vĩnh Hưng đã từng tiếp xúc với Bùi Tiến Dũng và rất quý mến chàng thủ thành điển trai - Ảnh: Internet

5/ Những thương hiệu, nhãn hàng muốn có mặt của Dũng thì họ tự biết hiệu quả của Dũng mang tới là như thế nào!

6/ Ở thời điểm này, tất cả những ngôi sao hạng A cũng đều phải về nhì so với các em U23 vì thế sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho bất kỳ điều gì gắn liền với họ....

Ví dụ bây giờ Bùi Tiến Dũng mặc một cái áo đó, Quang Hải uống loại nước kia, Duy Pinky bán son nọ, Công Phượng mang một đôi giày kiểu mới, Duy Mạnh, Văn Đức, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đức Chinh, Xuân Trường, Văn Hậu, Ngọc Quang, Trọng Đại, Thái Quý, Văn Toàn, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Đại, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng , Đức Huy, Xuân Mạnh... xài một loại nước hoa nào đó... Chắc chắn tất cả những thứ đó đều hot và bán chạy ngay.

Cho nên việc giá cả là chuyện bình thường! Ai đủ sức thì chơi! Không thì bơi ra chỗ khác! Tiền vẫn còn nguyên trong túi quý vị há!

Thử con em của mình mà hot như các em thử xem? Lúc đó cả nhà bu lại họp cả ngày xem giá đó có ổn chưa? Có bị hớ không!" - "Ông hoàng nhạc Việt" bức xúc.

Mặc nhiều người chỉ trích thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn bảo vệ Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Trước đó, quản lý thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đăng 1 status thể hiện sự bức xúc khi cư dân mạng chưa hiểu hết vấn đề đã vội vàng lên tiếng phán xét. Anh cho rằng, giả sử bảng giá trên là có thật thì cũng hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực suốt thời gian qua của "người hùng" xứ Thanh. Quản lý Bùi Tiến Dũng hứa sẽ làm tất cả để anh và gia đình có cuộc sống tốt nhất.

"Ngày hôm qua, khi Dũng cùng tôi nói chuyện và khóc, tôi xin khẳng định, chúng tôi đến với nhau vì trái bóng, điều kiện tiên quyết là chuyên môn và tập luyện, còn vấn đề ngoài lề, những gì xứng đáng, tôi sẽ làm mọi cách để Dũng và gia đình được nhận. Ngày hôm nay cho bước đệm ngày mai.

Không chỉ vì Dũng ,còn vì tất cả các thế hệ cầu thủ khác. Khi tôi đến với các em, cả thế giới chửi tôi ngu, và cả thế giới không một ai tin tưởng bóng đá Việt Nam, tôi vẫn như một con điên, lao đầu vào chỉ với một suy nghĩ, tôi quyết tâm vì người bố đã mất, tôi quyết tâm vì con trai tôi, nó xứng đáng được sống trong một nền bóng đá chuyên nghiệp, nó xứng đáng được xem những trận cầu trong sạch và đỉnh cao, điều mà ông ngoại nó không có cơ hội được chứng kiến. Thế nên tôi sẽ làm tất cả. Tôi thề. Hãy tin tưởng chị như em đã, đang và sẽ tin. Ánh mắt nói lên tất cả" – quản lý Bùi Tiến Dũng viết.