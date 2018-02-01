Các tuyển thủ U23 Việt Nam và nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ khi biết nghi phạm sát hại bé Nhật Linh vẫn chưa bị xét xử. Họ nỗ lực kêu gọi cộng đồng mạng hãy nhanh chóng tặng chữ ký để giúp gia đình bé sớm đòi lại công bằng.

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền những lời kêu gọi tặng chữ ký từ gia đình bé Nhật Linh - cô bé người Việt Nam bị kẻ xấu hiếp dâm và sát hại ở Nhật Bản cách đây ít lâu. Theo chia sẻ từ người nhà của bé, dù thời gian vụ án xảy ra khá lâu nhưng tòa án vẫn chưa xét xử vì nghi phạm luôn giữ quyền im lặng. Mong muốn đòi lại công bằng cho cô con gái đáng thương, nhiều tháng nay anh Hào - bố của bé thường xuyên ôm di ảnh con đứng tại các nhà ga Nhật Bản để thu thập chữ ký. Trong khi đó, chị Nguyên - mẹ của bé cũng nỗ lực kêu gọi người dân Việt Nam giúp đỡ để tòa án nước này có thể xét xử đúng người đúng tội.

Cha bé Nhật Linh ngày ngày đến các nhà ga để xin chữ ký của người Nhật - Ảnh: Internet ‘Cứ nghĩ đến lúc con đau đớn gào khóc khi bị con ác thú đó nó dày vò đánh đập, cứ nghĩ lúc tuyệt vọng đó chắc con sẽ gọi mẹ gọi bố cứu con mà bố mẹ không biết và không thể đến cứu con là mẹ lại đau. Đau lắm con ạ! Đến chết mẹ cũng không thể quên được giây phút cuối cùng gặp con, nhìn khuôn mặt con bị nó đánh đập tím bầm xưng lệch 1 bên, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con. Cầm đôi bàn tay lạnh lẽo lằn vết trói của con mà mẹ nghẹt thở, không thể khóc! Cũng không thể kêu lên được. Những ngày tháng qua là những ngày tháng đau đớn tăm tối nhất của gia đình ta. Mẹ đã và đang trải qua nên mẹ thấu hiểu. Mẹ không thể tha thứ cho tội ác này. Bố mẹ sẽ chiến đấu tới cùng. Ấu dâm và sát hại trẻ em là tội ác nhơ bẩn đê hèn và đáng bị toàn xã hội lên án và loại bỏ...' - chia sẻ xúc động của chị Nguyên trên trang cá nhân.

Trước thông tin này, rất nhiều người nổi tiếng như Bùi Tiến Dũng, ca sĩ Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà… đã tích cực chia sẻ lời kêu gọi từ người nhà bé Nhật Linh. Ai cũng mong cộng đồng mạng nhanh chóng gửi tặng chữ ký về Hải Phòng cho bà ngoại của bé. Hiện tại, gia đình bé gái đáng thương đã thu thập được 30.000 chữ ký nhưng vẫn còn quá ít để trình lên tòa án Nhật Bản. Hồ Ngọc Hà chung tay giúp đỡ - Ảnh: FBNV Bùi Tiến Dũng xót xa cho cô bé xấu số, kêu gọi cộng đồng mạng hãy nhanh chóng tặng chữ ký - Ảnh: FBNV Duy Mạnh cũng chia sẻ lời kêu gọi - Ảnh: FBNV Trọng Đại cũng không ngoại lệ - Ảnh: FBNV Ca sĩ Tóc Tiên mong gia đình cô bé sớm đòi lại công bằng - Ảnh: FBNV

Luật sư Nhật Bản nói gì về việc kêu gọi xin chữ ký của gia đình bé Nhật Linh Trước nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc kêu gọi chữ ký của cộng đồng để có mức án cao nhất cho hung thủ, mẹ bé Nhật Linh và luật sư Nhật Bản đều lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bui-tien-dung-va-sao-viet-dong-loat-keu-goi-tang-chu-ky-giup-do-gia-dinh-be-gai-bi-sat-hai-o-nhat-ban-270085.html