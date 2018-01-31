“Cứ nghĩ đến lúc con đau đớn gào khóc khi bị con ác thú đó nó dày vò đánh đập, cứ nghĩ lúc tuyệt vọng đó chắc con sẽ gọi mẹ gọi bố cứu con mà bố mẹ không biết và không thể đến cứu con là mẹ lại đau.

Mới đây, trên trang cá nhân, chị N.T.T - mẹ bé Nhật Linh đã đăng tải bức tâm thư kêu gọi và xin chữ ký của tất cả mọi người trên thế giới để đưa hung thủ ra xét xử, đòi lại công bằng cho cô con gái xấu số.

Cầm đôi bàn tay lạnh lẽo lằn vết trói của con mà mẹ nghẹt thở, không thể khóc! Cũng không thể kêu lên được. Những ngày tháng qua là những ngày tháng đau đớn tăm tối nhất của gia đình ta. Mẹ đã và đang trải qua nên mẹ thấu hiểu. Mẹ không thể tha thứ cho tội ác này. Bố mẹ sẽ chiến đấu tới cùng. Ấu dâm và sát hại trẻ em là tội ác nhơ bẩn đê hèn và đáng bị toàn xã hội lên án và loại bỏ.

Đau lắm con ạ! Đến chết mẹ cũng không thể quên được cái giây phút cuối cùng gặp con, nhìn khuôn mặt con bị nó đánh đập tím bầm sưng lệch một bên, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con.

Hãy loại bỏ lũ ấu dâm và sát hại trẻ em ra khỏi thế giới loài người. Mong rằng trên cuộc đời này sẽ không còn 1 đứa trẻ nào phải chết tức tưởi oan ức vì nạn ấu dâm và sát hại trẻ em như con tôi nữa. Mong rằng không còn một ông bố bà mẹ nào phải chịu nỗi đau mất con như chúng tôi nữa! Hãy đồng hành cùng gia đình chúng tôi đòi lại công lý cho con và lên án nạn ấu dâm và sát hại trẻ em cho dù bạn ở bất kỳ quốc gia nào!”.

Bố bé Nhật Linh đeo bảng đi khắp nơi để xin chữ ký mong đòi lại công bằng cho con - Ảnh: Facebook

Trong khi đó, bố bé Nhật Linh đã đeo bảng đi khắp nơi để xin chữ ký của mọi người. Gia đình hy vọng các cơ quan chức năng sẽ đưa kẻ thủ ác ra xét xử, trả lại công bằng cho người bị hại. Hiện tại, rất nhiều cư dân mạng đang hưởng ứng lời kêu gọi của bố mẹ nạn nhân.

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Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 26/3/2017, thi thể bé Lê Thị Nhật Linh (sinh năm 2008) được tìm thấy tại bãi cỏ bên cạnh sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba (Nhật Bản). Trước đó hai ngày, gia đình đã thông báo với cơ quan chức năng việc bé Nhật Linh bị mất tích.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho rằng nạn nhân có thể bị sát hại trong khoảng thời gian từ sáng 24/3 đến 25/3. Bé Linh tử vong do bị siết cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 4/4, cảnh sát địa phương đã bắt nghi phạm Shibuya Yassumasa (46 tuổi), người đảm nhận chức hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học bé Nhật Linh học khi đó.

Kết quả giám định ADN trên các đồ vật của bé Linh được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với ADN của Shibuya. Ngoài ra, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu máu trên ghế trong xe của nghi can.

Từ những chứng cứ, kết quả khám nghiệm, cảnh sát đã khởi tố nghi phạm với 3 tội danh: Bắt giữ nạn nhân lên ô tô riêng, dâm ô và giết hại nạn nhân.

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