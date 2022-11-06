Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra?

Hậu trường 06/11/2022 14:16

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo rộng lộ vòng 2 lùm xùm, đầu bị băng, đôi chân lộ ra những chấn thương chưa lành khiến dân tình hoang mang.

Lê Phương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh Trung Kiên. Để đến được với nhau, cả hai từng vượt qua không ít khó khăn vì Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân dang dở với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau 2 năm sau bên nhau, Lê Phương hạ sinh con gái cho ông xã. Nhóc tỳ được bố mẹ đặt tên thật Phạm Hương, tên ở nhà là Bông.

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Lê Phương - Trung Kiên - Ảnh: Internet

Trong 5 năm chung sống, Lê Phương khiến ai nấy ngưỡng mộ với tổ ấm viên mãn bên chồng trẻ. Không chỉ được chồng yêu chiều, cô còn hạnh phúc gấp bội khi được chồng và gia đình chồng cảm thông quá khứ, thương con riêng của mình như con, cháu ruột.

Thời gian gần đây nữ diễn viên lại thường xuyên dính nghi vấn có nhóc tỳ thứ 3 khi nhiều lần lộ vòng 2 lùm lùm. Không những thế, mới đây, nữ diễn viên lại bị bắt gặp trong hình ảnh diện đầm rộng che vòng 2 khiến cho tin đồn ngày càng trở nên có căn cứ.

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3
Lê Phương thường xuyên mặc đồ rộng dấy lên nghi vấn có em bé thứ 3 - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lê Phương đăng tải hình ảnh gây chú ý trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc áo rộng thùng thình, đầu bị băng, đôi chân lộ ra những chấn thương chưa lành, đính kèm theo đó là lời than thở "Những lúc quá mệt mỏi, chồng tôi đã động viên rằng: Cảm giác gì thì cũng sẽ qua, còn lại gì mới là quan trọng! Cố lên vợ yêu!".

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 4

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 5
nữ diễn viên mặc áo rộng thùng thình, đầu bị băng, đôi chân lộ ra những chấn thương chưa lành khiến khán giả hoang mang - Ảnh: Internet

Nhìn thấy hình ảnh đó, nhiều bạn bè và khán giả bày tỏ sự quan tâm, lo lắng. Khi nghệ sĩ Lê Giang hỏi thăm, Lê Phương cho biết "vừa là phim, vừa là thật". Vùng đầu của cô là chấn thương giả, nhằm mục đích quay phim, song những vết bầm dập ở chân là thật, do sơ suất trong quá trình diễn.

Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 6
Lê Phương tiết lộ chỉ là cảnh phim nhưng vết bầm chân là thật - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn bầu bí, Lê Phương lại lộ vòng 2 lùm xùm, người đầy thương tich, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 7
Lê Phương từng đính chính tin đồn mang thai - Ảnh: Internet

Dù tin đồn bầu bí hiện tại chưa được Lê Phương có bất kỳ phản hồi nào nhưng trước đây, khi dính nghi vấn mang thai, nữ diễn viên từng cho biết: "Phương cảm ơn cả nhà quan tâm! Phương chuẩn bị thực hiện một vai diễn mới nên chắc chắn không thể có baby. Mà Phương cũng đủ Nếp đủ Tẻ rồi nên cũng không có nhu cầu kiếm thêm baby. Và cuối cùng là mới hôm qua mọi người còn bảo Phương ốm quá, hôm nay là do cái đầm form rộng nên trông như mập lên. Thế mới nói, mập hay ốm, cũng là do mình biết cách lựa chọn những gì phù hợp thôi nè!".

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