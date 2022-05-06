Lê Phương 'tiết lộ' sẵn sàng có thêm thành viên thứ 5 nhân ngày sinh nhật ông xã Trung Kiên

Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương hiện đang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên và 2 con. Cô con gái của cả hai là bé Bông nay đã gần 4 tuổi, vô cùng xinh xắn dễ thương. Dù đã có đủ nếp lẫn tẻ nhưng nữ diễn viên thường xuyên bị bạn bè và người hâm mộ hối thúc chuyện thêm thành viên mới cho gia đình nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương có màn phát "cẩu lương" cực ngọt gửi tới ông xã. Nữ diễn viên viết: "Thứ 5 ngày 5 tháng 5 sinh nhật chồng em vào một ngày thật đẹp. Trong ảnh mà 5 người, là còn đẹp nữa".

Đi kèm với lời chúc ngọt ngào, Lê Phương không ngại đề cập luôn đến chuyện sinh thêm bé nữa. Có lẽ vợ chồng cô cũng đã sẵn sàng và nghĩ đến chuyện sinh con tiếp theo.

Gia đình nhỏ của Lê Phương - Ảnh minh họa: Internet

Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp đôi: "Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc", "Tình cảm quá ạ", "Em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh tuổi mới may mắn, nhiều sức khỏe, thành công trên con đường nghệ thuật. Mãi là trụ cột vững chắc của gia đình nhà Pháo Bông", "Tiến hành thêm tập nữa đi chị ơi",...

Lê Phương ngày càng xinh đẹp rạng rỡ - Ảnh: FBNV

Lê Phương được nhận xét là ngày càng trẻ trung. Cô có gương mặt thanh tú và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nữ diễn viên từng chia sẻ Trung Kiên chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô. Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành. Cô mừng vì Trung Kiên và con trai Cà Pháo gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Gia đình bên chồng cũng rất mực yêu thương hai mẹ con.