Diễn viên Lê Phương và chồng trẻ kém 7 tuổi đón tin dữ ngày đầu năm, sao Việt gửi lời chia buồn

Hậu trường 13/02/2022 14:09

Vừa thăm bố mẹ trong ngày Tết Nguyên đán đầu năm, vợ chồng diễn viên Lê Phương mới đây đã phải nghẹn ngào nhận tin dữ khi bố đột ngột qua đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trung Kiên - ông xã kém tuổi của diễn viên Lê Phương đau buồn thông báo tin bố ruột đã qua đời. Ông xã Lê Phương nghẹn ngào viết: "Chúng con kính tiễn ba". Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như: Bảo Anh, Thanh Trúc, Thành Được, Bạch Công Khanh, Vũ Ngọc Ánh, Lưu Hiền Trinh... đã để lại bình luận gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên, hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Diễn viên Lê Phương và chồng trẻ kém 7 tuổi đón tin dữ ngày đầu năm, sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 1

Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, sau khi về quê chúc Tết bố mẹ ruột, diễn viên Lê Phương đã cùng chồng và 2 con về nội thăm bố mẹ chồng. Chính vì vậy, việc bố chồng đột ngột qua đời đã khiến Lê Phương và ông xã vô cùng bàng hoàng xót xa, trên trang cá nhân, ca sĩ Trung Kiên không chia sẻ lý do bố qua đời. 

Diễn viên Lê Phương và chồng trẻ kém 7 tuổi đón tin dữ ngày đầu năm, sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 2

Lê Phương về chung một nhà với ông xã kém 7 tuổi - Trung Kiên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Quách Ngọc Ngoan và có con riêng. Mối tình chênh lệch tuổi của nữ diễn viên và chồng từng phải chịu không ít thị phi. Lúc đó, chính bố ruột Trung Kiên là người thường xuyên nhắn tin động viên khiến Lê Phương vô cùng xúc động. 

Diễn viên Lê Phương và chồng trẻ kém 7 tuổi đón tin dữ ngày đầu năm, sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 3

Lời nhắn của bố chồng gửi Lê Phương từng khiến rất nhiều khán giả ngưỡng mộ chia sẻ: "Cà Pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời... lời nhắc nhở thật xúc động. Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt. Phương đang hưởng phước đó... Hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé".

 

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