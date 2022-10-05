Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra

Hậu trường 05/10/2022 17:08

Trước nghi vấn mang thai lần nữa, Lê Phương đã nhanh chóng lên tiếng đính chính với khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương đã đăng tải loạt ảnh mới trong buổi khai máy của một dự án phim mới. Bên cạnh những lời chúc đến bộ phim mới của nữ diễn viên, nhiều người chú ý ngay đến vòng 2 lùm lùm và cho rằng nữ diễn viên đang mang thai.

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 1

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 2

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 3
Diện mạo có phần khác lạ với thân hình có phần tròn trịa hơn bình thường làm Lê Phương dính nghi vấn mang thai con thứ 3.

Chưa kể, cô nàng lại chọn cho mình một chiếc váy rộng thùng thình trông như váy bầu, thân hình của Lê Phương cũng có phần tròn trịa hơn. Chính vì thế mà nhiều người không khỏi thắc mắc và không ngần ngại hỏi thẳng thần tượng, cũng như chúc mừng không ngớt.

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng Lê Phương đang mang thai.

Trước nhiều bình luận hoài nghi của khán giả, nữ chính Gạo Nếp Gạo Tẻ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đang có tin vui. Cụ thể hơn, bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên khẳng định mình không hề mang bầu. Sở dĩ cô dính nghi vấn này cũng là do chiếc váy của mình "phản chủ".

Cô viết: "Phương cảm ơn cả nhà quan tâm! Phương chuẩn bị thực hiện một vai diễn mới nên chắc chắn không thể có baby. Mà Phương cũng có đủ nếp đủ tẻ rồi nên cũng hông có nhu cầu kiếm thêm baby. Và cuối cùng là mới hôm qua mọi người còn bảo Phương ốm quá, hôm nay là do cái đầm form rộng nên trông như mập lên. Thế mới nói, mập hay ốm, cũng là do mình biết cách lựa chọn những gì phù hợp thôi nè!".

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 5
Lê Phương phải đích thân lên tiếng giải thích là do cách chọn trang phục gây ra hiểu lầm.

 Lê Phương là nữ diễn viên nổi tiếng nhận được sự quan tâm của dân tình khi ngày càng nhuận sắc. Trải qua một lần tan vỡ, Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi và hai nhóc tỳ đáng yêu. Sau khi hạ sinh con gái thứ hai, Lê Phương lấy lại vóc dáng nuột nà và nhận được nhiều lời ngợi khen lẫn xin "vía" từ người hâm mộ.

Lê Phương dính nghi vấn mang thai lần 3 với chồng trẻ, tất cả đều do chiếc áo 'phản chủ' mà ra - Ảnh 6
Lê Phương hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai con.

Hiện tại, cuộc sống của cô nàng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ mọi người. Nữ diễn viên cũng đang tập trung hết mức cho sự trở lại trên màn ảnh.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người

Không chỉ có cuộc hôn nhân đầy viên mãn với người chồng kém tuổi mà mối quan hệ cha dượng - con riêng của Lê Phương còn rất tốt đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Lê Phương diễn viên Lê Phương sao Việt

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