Diễn viên Minh Tiệp hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ sau hơn 12 năm 'về chung một nhà'

Hậu trường 04/10/2022 20:07

Xuất hiện trong chương trình truyền hình mới đây, nam diễn viên Minh Tiệp đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bà xã xinh đẹp - Thùy Dương sau 12 năm kết hôn.

Chuyện tình của Minh Tiệp và bà xã kém 13 tuổi - Thuỳ Dương vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, trong chương trình "Lời tự sự", nam diễn viên đã có dịp tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ sau 12 năm kết hôn.

Minh Tiệp cho biết anh và vợ xinh đẹp đã kết hôn được 12 năm. Nam diễn viên dùng từ "hạnh phúc" để nói về cuộc sống gia đình hiện tại.

Nam diễn viên tâm sự: "Rất nhiều người nói Thùy Dương may mắn lấy được tôi. Nhưng trong cuộc sống, phải nói thật lòng là tôi may mắn lấy được cô ấy. Lúc tìm hiểu nhau, vợ tôi đang là sinh viên năm cuối. Khi tôi đến nhà thì bố vợ bảo: "Tôi vừa xem chương trình Vietnam's Next Top Model, cậu cầm tay người này đến người khác. Tôi còn nghe cậu yêu hết người người này đến người khác". Khi đó tôi cười bảo: Đó là quá khứ, còn cháu tìm hiểu Thùy Dương là thật lòng"

Diễn viên Minh Tiệp hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ sau hơn 12 năm 'về chung một nhà' - Ảnh 1
Minh Tiệp và bà xã đã "về chung nhà" được 12 năm - Ảnh: FBNV

Minh Tiệp kể khi mới gặp Thùy Dương, anh quan sát và nhận ra đối phương chính là người phụ nữ mà mình luôn tình kiếm bao lâu nay. Nói về chuyện hơn nhau 13 tuổi, nam diễn viên bày tỏ quan điểm: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vì tuổi tác có thể làm bạn già đi nhưng không làm bạn trưởng thành hơn. Có lẽ vì câu nói đó làm tôi không bảo thủ và tôi không bao giờ cho rằng lúc nào mình cũng đúng".

Trong đời sống hôn nhân, Minh Tiệp và vợ chia sẻ với nhau như hai người bạn. Anh bộc bạch: "Tất cả những gì trong cuộc sống chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Đó là một trong những lý do không có giới hạn ở tuổi tác của cả hai".

Diễn viên Minh Tiệp hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ sau hơn 12 năm 'về chung một nhà' - Ảnh 2
Minh Tiệp luôn ở bên gia đình để cùng bà xã chăm sóc con gái nhỏ - Ảnh: FBNV

Minh Tiệp và bà xã Thùy Dương kết hôn vào năm 2011. Nam diễn viên từng chia sẻ, sau khi có với nhau một bé gái, anh không muốn cho vợ sinh thêm vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Hiện tại, ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, Minh Tiệp luôn ở bên gia đình để cùng bà xã chăm sóc con gái nhỏ.

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