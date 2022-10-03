Vợ chồng Trường Giang tiếp tục âm thầm vào miền Trung hỗ trợ bà con vùng lũ

Mới đây, Trường Giang cùng bã xã Nhẫ Phương tiếp tục có mặt tại Quảng Nam để thực hiện cứu trợ bà con vùng lũ. Trong những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, cặp đôi ăn mặc giản dị đi thăm hỏi và trao tặng những món quà đến tận tay từng nhà dân. Nam diễn viên còn hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho bà con khiến các hộ dân nơi đây vô cùng cảm kích và vui mừng.

Không những vậy, nam danh hài và vợ còn đến tận nơi nắm tình hình, san sẻ khó khăn với người dân. Hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, trống trải sau cơn bão lớn gây xúc động mạnh.