Vợ chồng Trường Giang tiếp tục âm thầm vào miền Trung hỗ trợ bà con vùng lũ

Mới đây, những hình ảnh vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương ra tận nơi để giúp đỡ bà con miền Trung được chia sẻ rộng rãi
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Mới đây, Trường Giang cùng bã xã Nhẫ Phương tiếp tục có mặt tại Quảng Nam để thực hiện cứu trợ bà con vùng lũ. Trong những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, cặp đôi ăn mặc giản dị đi thăm hỏi và trao tặng những món quà đến tận tay từng nhà dân. Nam diễn viên còn hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho bà con khiến các hộ dân nơi đây vô cùng cảm kích và vui mừng.
Không những vậy, nam danh hài và vợ còn đến tận nơi nắm tình hình, san sẻ khó khăn với người dân. Hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, trống trải sau cơn bão lớn gây xúc động mạnh.
Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hình ảnh vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đến miền Trung nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cả hai không chia sẻ về chuyến thiện nguyện của mình với truyền thông, cũng không kêu gọi rầm rộ. Hành động âm thầm, đúng người và đúng lúc của vợ chồng nam danh hài càng khiến công chúng yêu quý.
Mặc dù đường đi khó khăn, người lấm lem bùn đất nhưng cả hai vợ chồng nam danh hài vẫn đến tận nơi thăm từng ngôi nhà. Theo chia sẻ từ người đồng hành, Trường Giang đã tặng 330 triệu đồng để bà con tái thiết lại cuộc sống.
Trước đó, vợ chồng nam danh hài và dàn sao Việt cũng đã kêu gọi khán giả quyên góp vật chất cũng như kinh phí để hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua thiên tai. Đoàn đã đi qua các huyện ngập nặng thuộc tỉnh Quảng Bình với hàng trăm phần quà cứu trợ kịp thời, đúng lúc dành cho các gia đình khó khăn.