Trường Giang lần đầu tiết lộ tên thật của con gái Destiny, câu chuyện đằng sau mới làm khán giả ngỡ ngàng

Hậu trường 01/10/2022 13:35

Trong cuộc trò chuyện cùng bạn bè, danh hài Trường Giang đã tiết lộ tên thật tiếng Việt của ái nữ Destiny.

Thời gian đầu sau khi kết hôn và sinh hạ con gái đầu lòng, cả Trường GiangNhã Phương đều chọn lối sống kín tiếng, không chia sẻ hình ảnh em bé, bởi vợ chồng anh cũng muốn bảo vệ con, tránh sự soi mói của nhiều người. Thời gian gần đây, nam danh hài mới bắt đầu thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của ái nữ nhưng vẫn chưa chính thức công khai ảnh trọn vẹn dung mạo. 

Trường Giang lần đầu tiết lộ tên thật của con gái Destiny, câu chuyện đằng sau mới làm khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 1
Con gái Trường Giang - Nhã Phương năm nay đã được 3 tuổi. 

Trước đó, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương chỉ tiết lộ tên gọi thân mật ở nhà của ái nữ là Destiny, cho đến mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng bạn bè, nam danh hài mới lần đầu chia sẻ thêm về tên thật tiếng Việt của con gái. 

Cụ thể, khi ca sĩ Lyly đặt câu hỏi: "Destiny tên thật là gì chú?". Ngay lập tức, Trường Giang tiết lộ: "Cái này chưa ai biết luôn nè: Võ Thanh Thiên Ý". Các khách mời đều khen ngợi cái tên "quá kêu".

Trường Giang lần đầu tiết lộ tên thật của con gái Destiny, câu chuyện đằng sau mới làm khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 2
Trường Giang tiết lộ tên thật tiếng Việt của ái nữ.

Trường Giang còn kể thêm: "Tên đó có ý nghĩa vậy nè. Lúc vợ có em bé, vợ muốn đặt tên con là Danh, anh nói thôi, để con lớn trong bụng mẹ đi đã, khi nào con chào đời thì tự động có cái tên à, em yên tâm đi. Vợ cũng bảo dạ. Vào một ngày đẹp trời, anh đi diễn, anh về không kịp. Anh lên máy bay thì vợ chuẩn bị đẻ. Đáng lí là vợ anh sinh vào ngày mai, nhưng cô ấy chuyển dạ sớm nên đẻ thường được luôn. Trước đó bác sĩ nói đẻ mổ. Vợ anh chọn ngày này là vì đi coi bói.

Bà vợ anh chán lắm. Ông thầy bói nói đẻ ngày này thì anh đang trên đường về. Vợ anh nói với bà chị là: "Chị ơi, em buồn quá, mất hết 5 xị rồi, thầy coi sai". Nghe mà tức bà vợ tui ghê luôn á. Xong bả sinh, anh mới nghĩ, tất cả là định mệnh sắp đặt hết chứ mình chả sắp đặt gì cả nên đặt là Thanh Thiên Ý, thêm họ Võ của anh là Võ Thanh Thiên Ý".

Về cái tên Thanh Thiên Ý của con gái, Trường Giang cảm thấy mọi thứ đều do ý kiến của trời xanh sắp xếp nên quyết định đặt tên cho ái nữ. Nickname tiếng Anh của con gái Trường Giang là Destiny (Định mệnh) cũng có ý nghĩa tương tự.

Trường Giang lần đầu tiết lộ tên thật của con gái Destiny, câu chuyện đằng sau mới làm khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 3
Trường Giang cảm thấy mọi việc đều do định mệnh sắp đặt.

Trước đó, trong một chương trình, Trường Giang đã hiếm hoi tiết lộ lý do vì sao đặt tên con là Destiny. Theo đó, Trường Giang cho hay: "Lúc vợ anh đẻ anh đang trên máy bay, do sự cố, vợ anh tính rồi hết mà cuối cùng người tính không bằng trời tính cho nên con anh mới đặt tên là Destiny". Được biết, cuối cùng Nhã Phương cũng đã sinh thường chứ không phải mổ như dự tính ban đầu.

Trường Giang lần đầu tiết lộ tên thật của con gái Destiny, câu chuyện đằng sau mới làm khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 4
Con gái nam danh hài có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. 

Sau khi nghe xong câu chuyện, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho tên thật của con gái Trường Giang. Phải công nhận rằng Võ Thanh Thiên Ý là cái tên vừa sang trọng lại đầy ý nghĩa kỷ niệm gợi nhắc về hành trình sinh con của Nhã Phương.

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