Giữa lúc Hồng Nhung làm việc đến kiệt sức hậu ly hôn, chồng cũ sắp có con với vợ đại gia Myanmar

Không còn là lời đồn đoán, qua đoạn hội thoại với một người bạn, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đã chính thức lên tiếng về chuyện sắp sinh con.

Giữa năm 2018, ca sĩ Hồng Nhung thông báo cô và chồng Tây đã ly hôn sau gần 10 năm chung sống. Không lâu sau chia tay, Kevin Gilmore kết hôn với một doanh nhân Myanmar. Từ khi công khai hình ảnh đám cưới, cặp đôi không ngại thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn trên trang cá nhân.

Cuộc sống hạnh phúc của chồng cũ Hồng Nhung bên vợ mới người Myanmar - Ảnh: FB

Mới đây nhất, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon bất ngờ tiết lộ về chuyện sắp sinh con. Cụ thể khi nói chuyện với một người bạn trên Facebook, cô tiết lộ sắp nghỉ thai sản: "I go on maternity leave at the end of the month and I'll take a four-day course on painting like the Old Masters. The baby just needs to hang on a bit more so I can complete that course!" (Tạm dịch: Tôi sẽ nghỉ thai sản vào cuối tháng và tham gia một khóa học bốn ngày về hội họa như Old Masters. Em bé chỉ cần ở trong bụng thêm một chút để tôi có thể hoàn thành khóa học đó!)".

Cô cho biết sẽ nghỉ thai sản vào cuối tháng này và nói thêm về một vài dự định của mình - Ảnh: FB

Qua một vài hình ảnh được đăng tải, có thể thấy doanh nhân gốc Myanmar đang mang thai ở những tháng cuối, lộ bụng bầu khá lớn.

Không giấu giếm, nữ doanh nhân để lộ vòng 2 to vượt mặt trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trong thai kỳ, cô chọn trang phục rộng che bụng, đi giày bệt - Ảnh: FB

Trong khi chồng cũ đang hạnh phúc bên gia đình mới, ca sĩ Hồng Nhung vẫn đi về lẻ bóng. Bà mẹ đơn thân tất bật làm việc và chăm sóc hai con song sinh. Những ngày gần đây, cô khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ dòng trạng thái mệt mỏi vì làm việc ngày đêm đến kiệt sức.

