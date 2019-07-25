Cuộc sống của Hồng Nhung sau ly hôn: Vui sống bên hai con, chăm khoe thân táo bạo với bikini

Vượt qua cú sốc hôn nhân "gãy gánh giữa đường", diva Hồng Nhung đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất bên hai con.

Từng được mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu tổ ấm hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt, diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã chia tay chồng Tây sau 8 năm chung sống khiến công chúng ngỡ ngàng. Hậu ly hôn, nữ ca sĩ bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con. Cô tích cực chạy show, lấy đam mê ca hát làm niềm vui. Phần lớn thời gian bà mẹ đơn thân dành cho hai con song sinh Tôm - Tép. Cô thường đưa các bé đi chơi để bù đắp sự thiếu vắng của người cha.

Diva Hồng Nhung thường xuyên đưa hai con đi chơi, giúp các bé có thêm nhiều trải nghiệm mới - Ảnh: FBNV

Hình ảnh được cô chia sẻ trong chuyến du lịch cách đây không lâu - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ ca sĩ vừa có chuyến du lịch hè vui vẻ cùng hai con. Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin diện bikini hai mảnh khoe dáng nuột nà, săn chắc. Có thể thấy, sau khi hôn nhân tan vỡ, cô ngày càng yêu bản thân, nhan sắc "lên hương" từng ngày dù đã sắp chạm ngưỡng 50.

Ca sĩ Hồng Nhung đang tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ bên nghệ sĩ múa Linh Nga - Ảnh: FBNV

Diện bikini khoe dáng gợi cảm...

... cô vui vẻ cùng con trai chơi đùa trước biển - Ảnh: FBNV

Ngắm nhìn thân hình không chút mỡ thừa của 'chị Bống' ở tuổi 49, chị em trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, Hồng Nhung ngày càng chăm khoe dáng nuột trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Thần thái trẻ trung rạng ngời, vóc dáng quyến rũ của Hồng Nhung không hề thua kém đàn em - Ảnh: FBNV

Hình ảnh này nhanh chóng nhận về vô số bình luận ngợi khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì nữ diva đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ.

Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung diện đồ bơi tạo dáng chuẩn diva, tự tin đọ sắc cùng mẹ trước biển Bé Tép - con gái Hồng Nhung được cư dân mạng khen nức nở khi tạo dáng thần thái trước ống kính và đọ sắc cùng mẹ diva.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-cua-hong-nhung-sau-ly-hon-vui-song-ben-hai-con-cham-khoe-than-tao-bao-voi-bikini-332245.html