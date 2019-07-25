Cuộc sống của Hồng Nhung sau ly hôn: Vui sống bên hai con, chăm khoe thân táo bạo với bikini

Vượt qua cú sốc hôn nhân "gãy gánh giữa đường", diva Hồng Nhung đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất bên hai con.
- Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung đã lộ nét mỹ nhân, gương mặt lai Tây xinh đẹp đầy cá tính
- Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn
Từng được mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu tổ ấm hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt, diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã chia tay chồng Tây sau 8 năm chung sống khiến công chúng ngỡ ngàng. Hậu ly hôn, nữ ca sĩ bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con. Cô tích cực chạy show, lấy đam mê ca hát làm niềm vui. Phần lớn thời gian bà mẹ đơn thân dành cho hai con song sinh Tôm - Tép. Cô thường đưa các bé đi chơi để bù đắp sự thiếu vắng của người cha.
Mới đây, nữ ca sĩ vừa có chuyến du lịch hè vui vẻ cùng hai con. Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin diện bikini hai mảnh khoe dáng nuột nà, săn chắc. Có thể thấy, sau khi hôn nhân tan vỡ, cô ngày càng yêu bản thân, nhan sắc "lên hương" từng ngày dù đã sắp chạm ngưỡng 50.
Hình ảnh này nhanh chóng nhận về vô số bình luận ngợi khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì nữ diva đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ.