Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn

Diva Hồng Nhung khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi thân hình săn chắc, gợi cảm của mình ở tuổi U50.
- Giữa ồn ào chồng cũ sắp có con, Hồng Nhung 'ở ẩn' để thiền, dạy con cách sống tự lập
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Sau khi thông báo tạm rời xa mạng xã hội để dành thời gian cho các con và những đam mê riêng, diva Hồng Nhung đã trở lại. Sau 3 tuần "ở ẩn", trên trang cá nhân, cô bất ngờ khoe ảnh cùng hai nhóc tỳ đáng yêu trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ tự tin diện bikini, trang phục xuyên thấu khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút đến ngỡ ngàng.
Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình chuẩn của nữ diva. Hiếm có một người đàn bà nào sắp chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn sở hữu thân hình tràn đầy sức sống như Hồng Nhung.
Cuộc sống của Hồng Nhung bên 2 con nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng từ khi chuyện hôn nhân 8 năm với chồng Tây "gãy gánh giữa đường" được tiết lộ. Không để mình mãi chìm đắm trong quá khứ, chị "Bống" nhanh chóng tìm niềm vui bên các hoạt động như cắm hoa, đọc sách và âm nhạc. Thi thoảng cô đưa các con đi du lịch nhiều nơi, giải tỏa stress.