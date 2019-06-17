Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn

Sau khi thông báo tạm rời xa mạng xã hội để dành thời gian cho các con và những đam mê riêng, diva Hồng Nhung đã trở lại. Sau 3 tuần "ở ẩn", trên trang cá nhân, cô bất ngờ khoe ảnh cùng hai nhóc tỳ đáng yêu trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ tự tin diện bikini, trang phục xuyên thấu khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút đến ngỡ ngàng.

Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân sinh năm 1970 khoe cận thân hình nóng bỏng, cuốn hút đến vậy. Hồng Nhung tiết lộ, con trai là người đã chụp cho cô bức ảnh này - Ảnh: FBNV

Làn da trắng mịn, không dấu hiệu lão hóa của bà mẹ hai con khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV

Đi dạo cùng các con, cô trở nên trẻ trung với đầm xuyên thấu, để lộ nội y nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình chuẩn của nữ diva. Hiếm có một người đàn bà nào sắp chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn sở hữu thân hình tràn đầy sức sống như Hồng Nhung.