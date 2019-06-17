Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn

Hậu trường 17/06/2019 11:12

Diva Hồng Nhung khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi thân hình săn chắc, gợi cảm của mình ở tuổi U50.

Sau khi thông báo tạm rời xa mạng xã hội để dành thời gian cho các con và những đam mê riêng, diva Hồng Nhung đã trở lại. Sau 3 tuần "ở ẩn", trên trang cá nhân, cô bất ngờ khoe ảnh cùng hai nhóc tỳ đáng yêu trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ tự tin diện bikini, trang phục xuyên thấu khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút đến ngỡ ngàng.

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn - Ảnh 1
Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân sinh năm 1970 khoe cận thân hình nóng bỏng, cuốn hút đến vậy. Hồng Nhung tiết lộ, con trai là người đã chụp cho cô bức ảnh này - Ảnh: FBNV
Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn - Ảnh 2
Làn da trắng mịn, không dấu hiệu lão hóa của bà mẹ hai con khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV
Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn - Ảnh 3
Đi dạo cùng các con, cô trở nên trẻ trung với đầm xuyên thấu, để lộ nội y nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình chuẩn của nữ diva. Hiếm có một người đàn bà nào sắp chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn sở hữu thân hình tràn đầy sức sống như Hồng Nhung.

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn - Ảnh 4

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn - Ảnh 5
Giọng ca 'Nhớ mùa thu Hà Nội' được mọi người chào đón nồng nhiệt sau 3 tuần vắng bóng - Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Hồng Nhung bên 2 con nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng từ khi chuyện hôn nhân 8 năm với chồng Tây "gãy gánh giữa đường" được tiết lộ. Không để mình mãi chìm đắm trong quá khứ, chị "Bống" nhanh chóng tìm niềm vui bên các hoạt động như cắm hoa, đọc sách và âm nhạc. Thi thoảng cô đưa các con đi du lịch nhiều nơi, giải tỏa stress.

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