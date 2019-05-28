Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung đã bộc lộ tài năng hơn người, giúp mẹ vơi nỗi đau hôn nhân đổ vỡ

Ngoài niềm đam mê ca hát thì các con chính là nguồn động lực lớn nhất giúp diva Hồng Nhung vượt qua cú sốc hôn nhân tan vỡ.

Khi chuyện hôn nhân với chồng Tây "gãy gánh giữa đường" được công khai, cuộc sống của Hồng Nhung bên cặp song sinh nhận được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng. Mới đây, bà mẹ đơn thân vừa khoe thành tích đáng tự hào của con gái cưng. Dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng tác phẩm hội họa của bé Tép đã được đánh giá cao và giành giải thưởng Cây Cọ Vàng khi triển lãm tại trường. Khả năng hội họa nổi trội cùng óc sáng tạo của con gái cưng được ghi nhận khiến "cô Bống" vô cùng hãnh diện.

Bé Tép giành được giải thưởng hội họa của trường khiến mẹ vô cùng tự hào - Ảnh: FBNV Hồng Nhung viết: "Mẹ tranh thủ khoe em, vì nhân quyền giờ lên cao lắm, em sẽ chẳng cho mẹ post em lên nữa đâu.(Lần này nịnh mãi mới ok nhè nhẹ). Em nhận giải Cây Cọ Vàng năm nay cho tính sáng tạo nghệ thuật với khả năng tập trung toàn tâm toàn ý cho các "tác phẩm" của mình, hình như lần nào cũng được triển lãm ở khối 2 ở trường!

Tuổi thơ có cách giao lưu, chia sẻ và tâm tình với thế giới bên ngoài bằng thứ ngôn ngữ rất riêng của mình: nhạc, hoạ, chuyện bịa (tự sáng tác), và tiếng cười... Những tháng năm rực rỡ! Mẹ tự hào về em và yêu em vô cùng tận!". Tác phẩm của cô bé được trưng bày rất nhiều trong nhà - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nữ diva còn khoe hàng loạt bức tranh mà "tiểu công chúa" đã vẽ với đủ các màu sắc rực rỡ. Nếu như em gái Tép đam mê vẽ vời thì anh cả Tôm cũng không kém cạnh. Cậu bé rất yêu thích các loại nhạc cụ và có năng khiếu với âm nhạc. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ, anh cả Tôm có niềm đam mê rất lớn với nhiều loại nhạc cụ - Ảnh: FBNV Hôn nhân đổ vỡ, nụ cười của Hồng Nhung vẫn thường trực trên môi nhờ có hai con - Ảnh: FBNV Cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, Hồng Nhung vơi đi nỗi đau phần nào nhờ hai con ngoan ngoãn đáng yêu. Đây chính là động lực lớn nhất để bà mẹ đơn thân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt Chính thức "về chung nhà" với chồng cũ Hồng Nhung vào đầu tháng 4/2019, Thiri Thant Mon khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vòng bụng lớn.

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