Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt

Hậu trường 27/05/2019 15:40

Chính thức "về chung nhà" với chồng cũ Hồng Nhung vào đầu tháng 4/2019, Thiri Thant Mon khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vòng bụng lớn.

Mới đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - Thiri Thant Mon bất ngờ khoe cuộc sống ngọt ngào sau ít tháng tái hôn. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai khoe ảnh tình cảm bên nhau trên mạng xã hội sau hôn lễ vào tháng 4 vừa qua.

Theo hình ảnh được đăng tải, cặp đôi đang tham dự một buổi tiệc sang trọng. Trong khi doanh nhân Kevin Gilmore lịch lãm trong trang phục vest đen thì bà xã người Myanmar cũng vô cùng xinh đẹp và cuốn hút trong đầm dạ hội họa tiết, kết hợp trang sức đắt giá. Cô viết: "Once again, time to have a ball" (Tạm dịch: Một lần nữa, thời khắc để tận hưởng niềm vui).

Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt - Ảnh 1
Thiri Thant Mon để lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là vòng bụng nhô cao thấy rõ của Thiri Thant Mon. Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải lại 2 bức ảnh thon gọn, xinh đẹp khi dự tiệc cùng ông xã điển trai trước hôn lễ (lúc này tay cô chưa đeo nhẫn cưới). Qua đây, công chúng có thể thấy rõ những thay đổi lớn về vóc dáng của Thiri Thant Mon chỉ sau ít tháng tái hôn.

Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt - Ảnh 2
So với ảnh được chụp trước đó, vóc dáng của nữ doanh nhân thay đổi khá nhiều, đặc biệt là vùng bụng -  Ảnh: FBNV

Trước đó, cô cũng từng gây xôn xao với vòng 2 lớn bất thường khi khoe ảnh ngồi phỏng vấn tại nhà riêng. So với lần trước, vùng bụng của bà xã Kevin Gilmore đã nhô cao hơn, mặt cũng trở nên phúng phính.

Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt - Ảnh 3

Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt - Ảnh 4
Đầu tháng 5 vừa qua, vợ mới của Kevin Gilmore cũng lộ thân hình 'phát tướng' - Ảnh: FBNV

Sau đổ vỡ, hiện chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy sự thay đổi đột ngột về vóc dáng của Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiri Thant Mon chồng cũ Hồng Nhung Hồng Nhung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026