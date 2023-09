Tái hôn chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ bụng to vượt mặt

Chính thức "về chung nhà" với chồng cũ Hồng Nhung vào đầu tháng 4/2019, Thiri Thant Mon khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vòng bụng lớn.

Mới đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - Thiri Thant Mon bất ngờ khoe cuộc sống ngọt ngào sau ít tháng tái hôn. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai khoe ảnh tình cảm bên nhau trên mạng xã hội sau hôn lễ vào tháng 4 vừa qua.

Theo hình ảnh được đăng tải, cặp đôi đang tham dự một buổi tiệc sang trọng. Trong khi doanh nhân Kevin Gilmore lịch lãm trong trang phục vest đen thì bà xã người Myanmar cũng vô cùng xinh đẹp và cuốn hút trong đầm dạ hội họa tiết, kết hợp trang sức đắt giá. Cô viết: "Once again, time to have a ball" (Tạm dịch: Một lần nữa, thời khắc để tận hưởng niềm vui).

Thiri Thant Mon để lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là vòng bụng nhô cao thấy rõ của Thiri Thant Mon. Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải lại 2 bức ảnh thon gọn, xinh đẹp khi dự tiệc cùng ông xã điển trai trước hôn lễ (lúc này tay cô chưa đeo nhẫn cưới). Qua đây, công chúng có thể thấy rõ những thay đổi lớn về vóc dáng của Thiri Thant Mon chỉ sau ít tháng tái hôn.

So với ảnh được chụp trước đó, vóc dáng của nữ doanh nhân thay đổi khá nhiều, đặc biệt là vùng bụng - Ảnh: FBNV

Trước đó, cô cũng từng gây xôn xao với vòng 2 lớn bất thường khi khoe ảnh ngồi phỏng vấn tại nhà riêng. So với lần trước, vùng bụng của bà xã Kevin Gilmore đã nhô cao hơn, mặt cũng trở nên phúng phính.

Đầu tháng 5 vừa qua, vợ mới của Kevin Gilmore cũng lộ thân hình 'phát tướng' - Ảnh: FBNV

Sau đổ vỡ, hiện chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất.

