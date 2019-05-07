Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn

Hậu trường 07/05/2019 16:32

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy sự thay đổi đột ngột về vóc dáng của Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung.

Im ắng chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chia sẻ loạt ảnh trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít ngày, vòng 2 lớn bất thường cùng gương mặt có phần mũm mĩm của cô khiến nhiều người hoài nghi phải chăng cô đã có tin vui?

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 1
Được một tạp chí doanh nhân nổi tiếng phỏng vấn, Thiri Thant Mon diện váy hoa lịch sự, trang nhã ngồi trước máy quay...
Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 2
... thế nhưng, ở một số góc chụp chính diện, cô để lộ vòng 2 nhô cao bất thường - Ảnh: FBNV
Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 3
Ngoài ra, nhiều cư dân mạng nhận ra vóc dáng của cô có nhiều thay đổi, gương mặt cũng mũm mĩm hơn - Ảnh: FBNV

Hơn nửa năm sau ly hôn, doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung tái hôn với nữ doanh nhân thành đạt Myanmar tên Thiri Thant Mon vào đầu tháng 4/2019. Việc này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, ông bố hai con từng vướng tin đồn ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ.

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 4
Hôn lễ của chồng cũ Hồng Nhung vừa được tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua - Ảnh: FBNV
Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 5
Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng, nhưng vô cùng ấm áp và sang trọng - Ảnh: FBNV
Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn - Ảnh 6
Những hình ảnh này được đăng tải trên trang cá nhân của Thiri Thant Mon. Riêng Facebook cá nhân của chồng cũ Hồng Nhung vẫn được để ở chế độ riêng tư - Ảnh: FBNV

Khi hình ảnh về đám cưới được công khai, rất nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ tình cảm của cặp đôi cũng được hé lộ. Được biết, trước khi kết hôn với diva Hồng Nhung, Kevin Gilmore và người vợ hiện tại từng là mối tình đầu của nhau.

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