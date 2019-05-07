Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy sự thay đổi đột ngột về vóc dáng của Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung.
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Im ắng chưa bao lâu, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chia sẻ loạt ảnh trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít ngày, vòng 2 lớn bất thường cùng gương mặt có phần mũm mĩm của cô khiến nhiều người hoài nghi phải chăng cô đã có tin vui?
Hơn nửa năm sau ly hôn, doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung tái hôn với nữ doanh nhân thành đạt Myanmar tên Thiri Thant Mon vào đầu tháng 4/2019. Việc này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, ông bố hai con từng vướng tin đồn ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ.
Khi hình ảnh về đám cưới được công khai, rất nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ tình cảm của cặp đôi cũng được hé lộ. Được biết, trước khi kết hôn với diva Hồng Nhung, Kevin Gilmore và người vợ hiện tại từng là mối tình đầu của nhau.