Chồng cũ cưới vợ mới, Hồng Nhung quay cuồng trong công việc, chăm con để tìm niềm vui

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của ca sĩ Hồng Nhung cùng hai con nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người.
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Sau hơn nửa năm công khai chuyện ly hôn, người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết tin chồng cũ Hồng Nhung tái hôn. Ngay sau đó, nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Quang Dũng, Đoan Trang... đã lên tiếng động viên bà mẹ đơn thân.
Trước tình cảm của mọi người, Hồng Nhung nhanh chóng vực dậy tinh thần. Trên trang cá nhân, nữ diva vừa khoe hình ảnh vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp của mình khi chuẩn bị tham gia show diễn mới.
Bên cạnh niềm đam mê công việc, bà mẹ đơn thân cũng không quên nhắc đến hai con trong cuộc sống của mình.
Cô viết đầy tự hào về hai nhóc tỳ: “Trong khi mẹ Bống con đi hát vắng nhà, thì sư phụ Tuấn đã cho con trai Tôm được trải nghiệm giờ học kèn saxophone đầu tiên. Con đã hồi hộp nhắc suốt cả tuần.
Cả nhà con cám ơn bác Tuấn, người bận rộn nhất trong những nghệ sĩ bận rộn, nhưng cực kỳ yêu trẻ! (Tép ‘lợi dụng’ thời gian này, quấn chị An Trần!). Xin cám ơn cô Linh đã cho hai con qua ‘phá’ chiều Chủ nhật!”.
Sau những tổn thương trong chuyện tình cảm, âm nhạc và hai con chính là niềm vui lớn nhất của Hồng Nhung. Chứng kiến sự mạnh mẽ của thần tượng, người hâm mộ không khỏi vui mừng và hi vọng bà mẹ 2 con sẽ gác lại quá khứ không vui để hướng tới cuộc sống mới hạnh phúc hơn.