Mr Đàm xót xa kể về chuỗi ngày ‘nước mắt lưng tròng’ của Hồng Nhung khi hôn nhân đổ vỡ, chồng Tây cưới vợ mới

Mới đây nhất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có những chia sẻ xúc động về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của nữ diva.

Thông tin chồng cũ Hồng Nhung cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Người hâm mộ, bạn bè bày tỏ sự cảm thông và không ngừng động viên nữ diva để cô nhanh chóng vượt qua cú sốc tinh thần này. Bên cạnh đó, rất nhiều đồng nghiệp là những nghệ sĩ nổi tiếng như: Bằng Kiều, Quang Dũng, Đoan Trang… cũng công khai an ủi Hồng Nhung.

Nói thật là có mấy ai được ngôi sao khóc với mình? Nhất là người luôn được xem là mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất và luôn xử lý tất cả bằng lý trí, thì lại càng thấy lạ hơn.

Anh viết: “Nước mắt của một nghệ sĩ, một ngôi sao có gì giống và khác nhau so với một người bình thường? Về mặt nguyên lý, vật lý thì hoàn toàn giống nhau. Có lẽ khác là nước mắt của người nổi tiếng sẽ gây chú ý nhiều hơn.

Chị hơn tôi đúng 1 tuổi nhưng tôi là khán giả của chị từ khi chị vào Sài Gòn và hát Papa trên TV cách đây hơn 30 năm. Chị có cách sống mà tôi học miết vẫn chưa thể tốt nghiệp. Sự tử tế và chân thành trong chị luôn làm tôi yêu quý chị nhiều hơn.

Sự nghiệp và sự cống hiến của chị đối với âm nhạc Việt Nam là những thành tựu mà người nghệ sỹ nào cũng phải ngưỡng mộ và kính nể. Thế nhưng chị ơi! Thật không sai khi một người phụ nữ giỏi và tài năng, khôn ngoan thì 99% phải cầm trong tay tấm bằng chứng nhận ‘Tình yêu tệ’".

Gặp gỡ và làm việc chung với đàn chị rất nhiều chương trình...

... Đàm Vĩnh Hưng yêu mến Hồng Nhung không chỉ vì tài năng âm nhạc mà còn ở cách sống - Ảnh: FBNV

Là người được nữ diva tin tưởng trải lòng về biến cố hôn nhân, hơn ai hết “Ông hoàng nhạc Việt” thấu hiểu được nỗi đau của Hồng Nhung lớn cỡ nào. Dù tự biết mình không có quyền xen vào chuyện riêng tư của đồng nghiệp, nhưng anh vẫn mạnh dạn gửi đến bà mẹ đơn thân lời động viên.

“Hôn nhân và sự ấm êm bỗng chốc tan biến bởi sóng gió... Đẩy chị vào những đêm đau... tan nát. Em không có bất cứ quyền gì để xen vào chuyện của chị ngoài cái quyền duy nhất đó là lòng nhân với nhau. Và là một đứa em thân yêu của chị suốt gần 20 năm qua...

Chị ơi, em và nhiều anh chị em đồng nghiệp khác vẫn luôn tin và yêu thương chị, ủng hộ chị, đứng về phía chị. Một nghệ sĩ, một con người đáng để trân trọng và yêu quý. Em nói chắc là thừa nhưng em tin là trong lúc này chị sẽ thấy nó là một viên thuốc giảm đau...”, Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng hi vọng những lời nói của mình sẽ như một viên thuốc giảm đau giúp được Hồng Nhung trong lúc này - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, giọng ca Hello còn gửi lời cảm ơn đến nữ ca sĩ vì đã tin tưởng chia sẻ chuyện buồn và dám khóc bên cạnh anh: "Chưa có ai trồng hoa mà ra lúa cả chị ạ. Cám ơn chị đã tin và đã khóc với thằng em này. Mong chị vẫn là chị Bống thủ lĩnh, mạnh mẽ của bọn em chị nha. Love you, Hồng Nhung. Cả nước thương chị".

Kèm theo đó, “Ông hoàng nhạc Việt” còn đăng tải một loạt khoảnh khắc vui vẻ khi được đồng hành với Hồng Nhung trên nhiều sân khấu.