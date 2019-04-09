Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ

Hậu trường 09/04/2019 11:53

Diva Hồng Nhung xúc động nhớ về kỷ niệm cũ nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của hai nhóc tỳ đáng yêu.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hạnh phúc cùng hai con Tôm và Tép trong ngày sinh nhật. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ lại dòng trạng thái xúc động bằng tiếng Anh, nhắc lại kỷ niệm và cảm xúc khó quên của mình và chồng cũ 7 năm trước khi đón hai nhóc tỳ đáng yêu ra đời.

Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh 1
Hồng Nhung nhắc lại kỷ niệm 7 năm trước, nói về cảm xúc của mình và chồng cũ khi 2 con ra đời - Ảnh: FBNV

Dòng tâm sự của Hồng Nhung (tạm dịch): "Một tuần sau khi các con nói lời chào với thế giới.

'Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về các con, ngay cả cái tên cũng nghĩ rất lâu. Và bây giờ, các con sẽ giúp bố mẹ tìm hiểu về các con trong thực tế. Hôm nay là ngày thứ 7. Các con đã dạy cho bố mẹ về điều mà bố mẹ sẽ tiếp tục học suốt phần đời còn lại: Tình yêu vô điều kiện!'

Tôi đã khóc khi viết những dòng này 7 năm trước... với những giọt nước mắt hạnh phúc nhất... Chúc mừng sinh nhật, Aidan và Lea!".

Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh 2
Hai nhóc tỳ nhà Hồng Nhung càng lớn càng đáng yêu và tinh nghịch - Ảnh: FBNV
Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh 3
Khoảnh khắc hạnh phúc, bình dị của ba mẹ con trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV
Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh 4
Trước khi trở thành mẹ đơn thân, Hồng Nhung có cuộc sống hôn nhân 8 năm viên mãn bên chồng Tây - Ảnh: FBNV 
Nhân dịp sinh nhật con, Hồng Nhung bất ngờ nhắc lại ký ức ngày còn hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh 5
Vượt qua cú sốc tinh thần, nữ ca sĩ lấy lại niềm vui trong cuộc sống để nuôi dạy hai con trưởng thành - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đông đảo người hâm mộ và bạn bè thân thiết như: ca sĩ Bằng Kiều, Lệ Quyên, Thanh Thảo, Huy Tuấn... đã gửi lời chúc sinh nhật đến cặp song sinh của Hồng Nhung. Đặc biệt, dân mạng cũng động viên tinh thần, hy vọng bà mẹ đơn thân sẽ thật vững vàng, bản lĩnh để chăm lo cho cuộc sống của mình và các con.

Chồng cũ lấy vợ mới, Hồng Nhung được người đàn ông đặc biệt công khai động viên

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Có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, ca sĩ Bằng Kiều viết status an ủi gửi đến diva Hồng Nhung.

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