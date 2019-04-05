Bố lấy vợ mới, hai con nhà Hồng Nhung ngày càng trưởng thành khiến mẹ nghẹn ngào

Dòng tâm sự của nữ diva viết về hai "thiên thần nhỏ" của mình khiến công chúng xuýt xoa, khen ngợi vì sự trưởng thành của hai bé.

Vài ngày qua, thông tin chồng cũ Hồng Nhung lấy vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Hiện tại, người nhận được sự quan tâm lớn nhất của công chúng lúc này là cô "Bống". Thế nhưng, mặc dân mạng bàn tán xôn xao, bà mẹ đơn thân vẫn không mảy may để tâm. Cô tập trung lo cho hai con, chuyên tâm chạy show, hoạt động ca hát và không có bất cứ động thái nào đề cập đến đám cưới của chồng cũ.

Dù thông tin chồng cũ tái hôn được đăng tải rầm rộ, Hồng Nhung vẫn không có bất kỳ động thái nào - Ảnh: FBNV Ít phút trước, nữ diva vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tiệc sinh nhật của hai con. Cô vô cùng bất ngờ và tự hào vì bé Tôm và Tép ngày càng trưởng thành, biết suy nghĩ cho mẹ dù tuổi còn nhỏ.

Cặp song sinh nhà Hồng Nhung ngày càng lớn và đáng yêu - Ảnh: FBNV Hồng Nhung xúc động viết về hai con: "Chắc lớn lên rồi, 'nguyện vọng' cho tiệc sinh nhật cũng khác đi. Hai anh em 'than' là sinh đôi hơi thiệt, vì toàn phải chung sinh nhật, trong khi anh em nhà bạn mỗi người một tiệc, người này có thể dự tiệc của người kia và ngược lại.

Vậy là ngày hôm qua, tiệc sinh nhật 1 được bắt đầu từ vườn rau rộng lớn, có cả cá, thỏ, gà, chó... (Family Garden). Các bạn tha hồ chạy nhảy, vui chơi. Anh hai có 'vồ ếch' một cú khá mạnh, xước đầu gối và lấm lem mặt mày. Đến tối là tiệc tùng xả láng ở Quán Bụi (món kem xoài được yêu thích nhất). Tiệc 2 sẽ là vào tuần sau, đúng ngày sinh. Chị ba không muốn mời ai (làm mẹ hơi khó hiểu), còn anh hai chỉ muốn mời hai bạn trai. Tất nhiên sẽ có đủ cả ông bà và các cô trong nhà. Về chiếc bánh sinh nhật, mẹ hỏi mỗi người muốn bánh ra sao (năm nào bánh của mỗi anh chị đều rất đặc biệt, được thực hiện bởi đầu bếp vô cùng khéo tay). Anh hai nói: 'Chung một bánh đi mẹ. Cho đỡ tốn tiền của mẹ!' Thương con quá! Con đã lớn lên nhiều hơn là mẹ tưởng". Nữ diva giúp hai con có cuộc sống vui vẻ, thoải mái và trưởng thành theo cách tự nhiên nhất dù không được sự chăm sóc thường xuyên của ba - Ảnh: FBNV Sau gần một năm sống bên mẹ và không có sự chăm sóc thường xuyên của ba, hai nhóc tỳ nhà Hồng Nhung ngày càng trưởng thành, hiểu được những vất vả của mẹ. Dưới bài viết, cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô "Bống" vì khéo chăm con thông minh, hiểu chuyện.

Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - Thiri Thant Mon là một phụ nữ thành đạt, thông minh và giàu có thuộc hạng "khủng" tại Myanmar.

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